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国家认监委印发《小微企业质量管理体系认证提升行动方案》

2024年11月26日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京11月26日电 （记者郝帅）据国家市场监督管理总局网站消息，近日，国家认监委印发《小微企业质量管理体系认证提升行动方案》（以下简称《方案》）。

《方案》围绕增强小微企业质量竞争力、提升区域产业质量竞争水平、优化认证服务供给等方面提出了11项重点任务，设置了“质量认证‘精准帮扶’行动”“质量认证强链行动”等4个工作专栏。《方案》提出，通过3年努力，实现“政府激励引导、机构主动作为、企业积极参与、各方协同推进”的工作格局更加完善，认证机构专业化水平有效提升，认证服务供给不断优化，小微企业质量意识和质量管理能力普遍增强，质量认证对小微企业提质增效、区域产业高质量发展的贡献持续加大等目标。

《方案》要求，要引导行业组织、小微企业服务机构、科研院所开展质量提升研究和技术服务，强化龙头企业示范引领作用，带动产业链上下游小微企业协同发展；要推动质量认证与产业、金融、信贷等政策的协同供给，健全质量认证融资增信体系，将质量认证结果纳入“专精特新”中小企业、优质中小企业梯度培育的认定条件；要强化效果评价，优化评价指标体系，及时完善任务举措，保障质量提升效果；要强化激励引导，鼓励认证机构积极履行社会责任，营造质量认证服务高质量发展良好氛围。

近年来，“小微企业质量管理体系认证提升行动”成效明显。据不完全统计，2024年以来，全国各地累计出台激励政策1636项，为小微企业提供“认证贷”等金融信贷支持608.5亿元，落实财政补贴6.5亿元；468家认证机构为5.4万余家小微企业实施精准帮扶，减免认证费用3876万元，为约64.9万家企业免费培训192.5万人次。2024年参与提升行动的小微企业年度营收平均提升9.7%，年产品销售额提升14.2%，年利润率提升8%，质量成本控制率下降5.8%。

附：国家认监委关于印发《小微企业质量管理体系认证提升行动方案》的通知

(责编：郝帅、吕骞)
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