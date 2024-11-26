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第十四届“中国智能车未来挑战赛”举办

2024年11月26日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京11月26日电 （焦磊）为落实科教兴国和创新驱动发展战略，不断塑造人工智能发展新动能、新优势，第十四届“中国智能车未来挑战赛”日前在江苏省常熟市举行。本届比赛由国家自然科学基金委员会信息科学部、中国自动化学会主办。

据悉，本届比赛设置“面向真实交通环境的全自动驾驶挑战赛”和“复杂交通环境下通-感算法线上比赛”。“面向真实交通环境的全自动驾驶挑战赛”针对当前开放动态环境下全自动驾驶技术面临的痛点问题，重点考察自然交通场景中极端情况下智能车的全自动驾驶能力，并考察自动驾驶智能车的人机自然交互能力和复杂交通场景的周密感知和智能决策能力；同时模拟“最后一公里”内常见生活案例，鼓励通过大语言模型、计算机视觉大模型和通用智能体等人工智能创新克服现有技术局限，实现精细化、个性化的无缝自动驾驶服务。

本届大赛有来自高校、企业、科研院所的76支参赛队，其中16支车队参加“面向真实交通环境的全自动驾驶挑战赛”。“复杂交通环境通-感算法线上比赛”有60个团队报名参赛，来自山东大学、西北工业大学、北京邮电大学、浙江大学等4支参赛队分别获得不同算法赛题的第一名。

据了解，自2009年首届比赛以来，十五年来，“中国智能车未来挑战赛”培养和输送了大量自动驾驶领域专家和人才，成为自动驾驶领域人才培育的摇篮。大赛涌现出许多标志性成果，孵化了一批创新企业，对我国自动驾驶产业形成了有力支撑，实现中国自动驾驶领域多项“从0到1”的突破，引领和推动了中国自动驾驶的跨越式发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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