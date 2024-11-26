前三季度全国新办涉税经营主体1257.8万户
2024年11月26日15:26 | 来源：新华网
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新华社北京11月26日电（记者王雨萧）国家税务总局26日发布的数据显示，前三季度全国新办涉税经营主体达1257.8万户，同比增长4%。
新办涉税经营主体是指已办理注册登记并且首次到税务机关办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体，该主体数量是衡量经济活力和市场信心的重要指标之一。
国家税务总局相关负责人介绍，今年前三季度，个体工商户新办721.6万户，同比增长17.4%；企业新办522.3万户，同比下降8.3%。企业新办数量下降主要原因是挤出了“空壳企业”水分，企业登记质量明显提升。
此外，前三季度，新办涉税经营主体中新办当年即领用发票、申报有收入的税收活跃户832.1万户，同比增长5.8%，占全部新办户的比重为66.2%，同比提高1.1个百分点；全国外商投资新办涉税经营主体4.7万户，同比增长4.5%。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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