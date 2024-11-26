人民网北京11月26日电 （记者王连香）11月26日，我国首条高纬度严寒环线地铁哈尔滨地铁3号线二期工程全线贯通运营。

据介绍，由中国交建承建的哈尔滨地铁3号线二期工程全长32.18公里，设31座车站32个区间，1个车辆基地。此次西北环道里段8站9区间开通运营后，哈尔滨地铁3号线实现闭环运营，哈尔滨市轨道交通“十字+环线”格局正式形成，开启了网络化运营的新篇章。

在项目建设中，面对哈尔滨冬季漫长、地下水位线高、部分施工场地狭窄等复杂施工环境，项目建设者首创全国富水砂层“C”型联络通道冷冻暗挖工艺，成功解决富水砂层超小净距叠落隧道等施工难题。

项目相关负责人介绍，作为哈尔滨市重要交通动脉，3号线的闭环开通运营，将为2025年第九届亚冬会的成功举办提供有力的交通保障。届时，运动员和游客可乘坐地铁抵达竞赛场馆、接待酒店和主要景区，享受独具冰城魅力的地铁之旅。

(责编：王连香、吕骞)

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