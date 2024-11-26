11月26日，第六届“滴滴司机节”在成都举办。滴滴网约车平台公司CEO、司机生态发展委员会主任孙枢在现场发表致辞。

滴滴网约车平台公司CEO、司机生态发展委员会主任孙枢致谢滴滴司机。（受访者供图）

“滴滴平台上有千万司机师傅，在为服务好出行、服务好乘客默默付出着，是大家一单一单的好服务，才能让出行变得更美好。”孙枢表示，“每一位师傅选择加入滴滴，都代表了一份对我们的信任，感谢大家的辛勤付出和一直以来的支持、信任，祝所有司机师傅们节日快乐！”

去年，滴滴向司机师傅们征集了对滴滴司机节的反馈。孙枢分享了自己看过留言的感受：“平台收到了很多师傅的吐槽、意见和建议，很抱歉滴滴做得还不够好，但我们会持续努力改进，我们知道每一个小细节的改变，都可能提升师傅跑车的幸福度。”

在司机节现场，孙枢详细介绍了去年司机节提出的包含“抽成公开透明、提升派单体验”等“十大承诺”的落实情况。其中，师傅们比较关心的“高速费不要算在抽成里”“跨城订单能不能收跨城费”等问题，目前都已改进。今年，滴滴为优化司机车主端的使用和接单体验，针对23项举措做了“六大改善”：找单更容易、导航更好用、操作更简单、保障更全面、优待好司机、要求更灵活，以行动落实举措。

为了更好地倾听司机声音，2021年，滴滴成立了滴滴网约车司机生态发展委员会，持续面向师傅们征集意见。滴滴将收集来的几万条意见分类汇总，已对其中93类问题做出改进和反馈。孙枢提到，此前有司机师傅向滴滴喊话，让大家都去跑车试试，就知道师傅们有多难。今年以来，这项呼吁开始落实。滴滴员工们实际参与到跑车全流程中，发现问题并做出针对性改进。

孙枢讲述了他在跑车过程的亲身经历：“有时候因为距离近几百米，就导航到了一条拥堵又难走的小路；有时候热力图不准，明明显示是热区，等你跑过去了发现根本没单；很多师傅抱怨等了好久接到一个大单，结果乘客取消了，我自己就遇到过一次；还有各种播报、考试非常多；真正跑上一整天，也切身体验了师傅在跑车过程中等单的焦虑、‘找厕所’的难题等。”

如今，这些司机师傅们切身体验的痛点在被逐步解决：针对热力图无单问题，部分城市正在试点“无单赔”；大单被取消，平台会为师傅们提供“长单取消补偿派”权益；此外，滴滴还优化了地图定位和导航路线，改善路口派单等情况，新上线了8万多条充电、加油、卫生间等信息。

孙枢表示：“从滴滴出发的那天起，我们一直深知，没有司机师傅们，就没有滴滴。我们会持续努力，让每一位滴滴师傅都有钱赚、有保障、不憋屈、受尊重，这是支撑我们努力改进的动力和目标，也是我们身上的责任。”

(责编：曹淼、李源)

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