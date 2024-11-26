人民网北京11月26日电 （记者罗知之）11月25日，中国银行业协会发布了《中国银行卡产业发展蓝皮书（2024）》（以下简称《蓝皮书》），这是中国银行业协会银行卡专业委员会连续第十五年组织编撰、发布和出版的银行卡产业专业报告。《蓝皮书》数据显示，截至2023年末，银行卡总发卡量为95.6亿张，同比增长2.8%。

《蓝皮书》显示，2023年，随着促消费、扩内需等一系列政策措施相继出台，居民消费需求持续稳步提升，消费市场逐步回暖，我国银行卡行业发卡量及交易额呈现触底回升态势。全年实现银行卡交易5310.9亿笔，同比增长17.5%，实现交易金额1073.9万亿元，同比增长3.0%；在受理市场方面，境内受理商户数量和受理机具数量同比大幅增加，境外全球受理网络进一步扩大。截至2023年三季度末，境内银行卡受理商户累计3465.9万户，境内受理银行卡机具累计4304.3万台；截至2023年末，银联境外受理网络延伸至182个国家和地区，覆盖境外近6700万线上线下商户。

《蓝皮书》指出，2023年银行卡产业积极贯彻落实党中央决策部署，顺应时代发展趋势，以客户需求为导向，创新升级银行卡产品内涵，产品链条涵盖发卡营销、支付结算、贷款分期多个条线。发卡营销方面，产业各方紧跟国家战略，积极创新产品设计，多角度满足车主、女性、年轻、商旅等各类客群需求，增进民生福祉。同时，随着境外旅游、留学、商旅等需求的与日俱增，产业各方相继推出各类境外支付产品及其权益，产品更贴合客户个性化需求。支付结算方面，产业各方坚守支付为民的价值取向，持续开展支付结算优化创新，推进境内外支付网络互联互通，提升跨境支付便利性，打造更安全、更便捷的支付体验，充分发挥支付体系在推动经济高质量发展中的基础支撑作用。贷款分期方面，产业各方积极围绕客户多样化消费需求，聚焦家电、家装、汽车等消费场景，推出信用卡贷款分期专项优惠活动。同时，通过产品创新升级等措施，满足客户差异化需求，提升贷款分期服务水平。

《蓝皮书》强调，风险管理方面，2023年，产业各方深刻把握中央金融工作会议关于“统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”的精神，坚守不发生系统性风险底线，持续强化贷前和贷中风险管理，加大贷后不良资产化解力度，坚决打好资产质量管控硬仗。消费者权益保护方面，消费者权益保护工作是金融工作政治性和人民性的直接体现。随着《银行保险机构消费者权益保护管理办法》自2023年3月1日起施行，产业各方进一步强化金融消费者权益保护职责意识，积极开展完善体制机制、客户投诉化解、打击黑灰产、金融知识宣教等一系列工作，为提升金融消费者认知水平、营造更好的金融环境贡献力量。客户体验管理方面，产业各方高度重视客户体验管理机制建设，以顶层设计为指导，全渠道收集客户声音，挖掘客户核心诉求，探索和制定客户体验优化方案，不断增强系统化、数字化运营能力，实现客户体验水平的持续提升。

(责编：罗知之、吕骞)

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