新华社北京11月26日电（记者张晓洁、张辛欣）记者26日从工业和信息化部了解到，工业和信息化部等十二部门近日联合印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》，提出到2027年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。

5G作为数字经济时代万物互联、数据流通的关键信息基础设施，以泛在连接促进人工智能、大数据等各类数字技术融合创新，已成为发展新质生产力的重要一环。根据方案，到2027年底，每万人拥有5G基站数达38个，5G个人用户普及率超85%，5G网络接入流量占比超75%，5G物联网终端连接数超1亿。

方案围绕应用、产业、网络、生态“四个升级”明确主要任务，持续增强5G规模应用的产业全链条支撑力、网络全场景服务力和生态多层次协同力，全力推进5G实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能。

记者了解到，5G规模化应用将带动新一代信息技术全方位全链条普及应用，赋能传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，促进实体经济和数字经济深度融合。下一步，工业和信息化部将会同有关部门系统推进5G规模化应用相关工作，加速实现5G应用量的规模增长和质的有效提升，支撑新型工业化和信息通信业现代化。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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