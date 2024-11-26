记者11月26日从中国科学院国家天文台获悉，“中国天眼”FAST发现脉冲星数量已突破1000颗，超过同一时期国际其他望远镜发现脉冲星数量的总和。

“中国天眼”发现的1000余颗脉冲星中，包括大量毫秒脉冲星和脉冲星双星，丰富了脉冲星的种类和数量，对于理解脉冲星的形成和演化具有重要意义。

据介绍，脉冲星是大质量恒星死亡后的“遗骸”，由于具有高密度、高转速、磁场超强等特性，被视为研究众多天文前沿问题的“天然实验室”。通过观测脉冲星，可为脉冲星物理、测时等理论研究提供重要数据支撑，还可助力检验广义相对论、探测低频引力波等。

记者：张泉、欧东衢

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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