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“中国天眼”发现脉冲星数量突破1000颗

2024年11月26日16:18 | 来源：新华社
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记者11月26日从中国科学院国家天文台获悉，“中国天眼”FAST发现脉冲星数量已突破1000颗，超过同一时期国际其他望远镜发现脉冲星数量的总和。

“中国天眼”发现的1000余颗脉冲星中，包括大量毫秒脉冲星和脉冲星双星，丰富了脉冲星的种类和数量，对于理解脉冲星的形成和演化具有重要意义。

据介绍，脉冲星是大质量恒星死亡后的“遗骸”，由于具有高密度、高转速、磁场超强等特性，被视为研究众多天文前沿问题的“天然实验室”。通过观测脉冲星，可为脉冲星物理、测时等理论研究提供重要数据支撑，还可助力检验广义相对论、探测低频引力波等。

记者：张泉、欧东衢

设计：张泉、苗夏阳

新华社国内部、新华社贵州分社联合出品

(责编：岳弘彬、牛镛)
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