原标题：链接世界 共创未来 交通银行助力国家产业链供应链高质量发展

“链接世界 共创未来”——第二届链博会于11月26日至30日在北京举行。交通银行再次以“官方合作伙伴”身份高标准支持本届链博会，并全面参与开幕式、七大专题论坛等相关配套活动，为共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系贡献“交行智慧”“交行方案”。

近年来，交通银行准确把握现代化产业体系建设方向和重点，围绕先进制造、科技创新、绿色发展等重点链群，持续升级产业链金融数字化场景化服务模式，推动产业、金融要素资源高效融合，实现金融活水对供应链上中下游企业的精准滴灌，为提升产业链供应链韧性和安全水平提供坚实支撑。

本次展会，交通银行在供应链服务展区（E3馆）核心区域设置了153平方米的专属展台，展示区域大面积采用全息投影技术并设置人机交互设备，搭配螺旋式LED动态灯光，以科技感十足的几何线条及光影效果，营造数字化、智能化的视觉空间氛围。高铁动车轮廓造型的弧形区域，聚焦交通银行改革创新历史沿革、做好“五篇大文章”等方面的实践与成果，向社会公众生动展示百年交行全力支持实体经济发展、服务人民美好生活的责任与担当。

本届链博会，交通银行从做好金融“五篇大文章”维度，全面呈现其助力提升产业链供应链稳定畅通的最新理念、金融产品和服务案例。

科技金融方面，交通银行主动服务国家科技创新战略，紧跟战略性新兴产业、先进制造业等重点集群发展需求，打造“交银科创”服务品牌，创新推出“四大产品体系+三种场景生态”服务模式，为科技型企业提供全链条、全生命周期金融服务，促进“科技—产业—金融”良性循环。

绿色金融方面，交通银行坚持将绿色作为全集团业务经营发展的底色，持续加大对清洁能源、节能环保、清洁生产、生态环境、基础设施绿色升级等产业的支持力度，打造以“信贷+供应链+普惠+投行+租赁+投资+理财+保险+碳金融”九大产品为核心的绿色金融综合服务方案，为传统产业低碳转型、绿色产业创新发展注入金融“动能”。

普惠金融方面，交通银行坚持金融为民，深入推进普惠金融数字化转型，聚焦中小微企业融资痛点难点，以“普惠e 贷”“兴农e 贷”两大产品为主线，构建“线上标准产品+场景定制+产业链产品”的普惠金融综合服务体系，推动普惠金融服务惠及千企万户。

养老金融方面，交通银行主动服务积极应对人口老龄化国家战略，积极支持多层次多支柱养老保险体系建设，助力养老产业和银发经济发展，全力打造专业专注、温情关怀、科技赋能的“交银养老”服务品牌，融合提供“账户、产品、服务”一站式养老财富管理解决方案；不断强化全国社保基金、基本养老保险基金、企业年金账户管理和托管服务；聚焦传统医药、养老服务、康复护理、健康管理等特色产业创新和升级，持续优化信贷政策及服务方案，加大养老产业投融资支持力度，推动普惠养老专项再贷款加快落地，助力国家普惠型养老服务体系建设，赋能银发经济健康发展。

数字金融方面，交通银行持续深化内外部数据整合及应用，打造数字化应用平台，丰富数字化产品供给，精准高效服务实体经济。在“数字+科技金融”方面，创新推出服务成长期科技型企业的特色产品“火炬贷”；在“数字+普惠金融”方面，依托大数据、AI、区块链等数字技术手段，驱动链接供应链上下游，通过跨区域、全周期、链条式的金融服务，有效疏通上下游衔接堵点，着力促进金融资源供给与产业发展深度融合。同时，围绕“政务、医疗、教育、交通”等民生重点领域丰富数字金融服务场景，延伸金融服务触角，更好满足人民美好生活需要。

值得一提的是，交通银行还围绕金融服务先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链“六大链条”，特别设置了“链金融”展示板块，详细介绍交通银行特色“链金融”解决方案，涵盖订单融资、国内保理、票据、经销商融资、汽车金融等各个领域，通过优质产业链供应链产品和服务，为实体经济活跃发展注入交行血液。

交通银行将坚定不移走中国特色金融发展之路，全力做好“五篇大文章”，以实际行动助力国家产业链供应链稳定畅通，做产业生态的塑造者、产业稳定的守护者、创新发展的探索者，以自身高质量发展推动金融强国建设，为全面推进中华民族伟大复兴、谱写中国式现代化宏伟目标贡献力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经