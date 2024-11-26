新华社北京11月26日电（记者赵文君）为全面深化认证领域各项改革、着力提升质量认证行业公信力、专业化能力和国际影响力，近期市场监管总局发布实施了《质量认证行业公信力建设行动方案（2024—2026年）》。

这是记者26日从市场监管总局新闻发布会上获悉的。行动方案明确了质量认证行业公信力建设的目标方向、任务举措和保障措施。根据行动方案提出的目标，到2026年底，质量认证有效性全面提高，认证行业突出问题得到有效治理，认证监管精准有力，认证活动依法合规，认证人员专业敬业，认证结果真实有效并得到广泛采信，质量认证行业公信力评价体系逐步完善，质量认证行业公信力大幅提升。

当前，一些无资质认证机构网络卖证违法乱象屡禁不止，个别认证机构存在虚假认证等违法行为，认证审核员违规行为多发，强制性产品认证（CCC认证）获证产品抽查合格率不高。

市场监管总局副局长蒲淳表示，针对行业发展突出问题，急需以质量认证公信力为抓手，通过全面深化改革，构建与高质量发展和高水平对外开放要求相适配的质量认证体系，为推动高质量发展提供有力支撑。

市场监管总局执法稽查局副局长佟波介绍，市场监管部门已采取相关措施，严厉打击虚假认证违法行为。积极推动认证领域规范化执法，统一行政处罚裁量基准，统一执法尺度，严格执法程序，坚决防止“以罚代管”。

据介绍，今年以来，市场监管总局检查认证机构153家，其中发现虚假认证机构12家、较严重问题机构16家、存在一般问题机构28家，均已依法处理。2024年前三季度，全国市场监管部门共查办各类认证违法案件6049件。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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