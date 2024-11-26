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百胜中国：以全价值链供应链建设“链”接美好滋味

2024年11月26日18:45 | 来源：人民网
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11月26日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）在北京开幕。本届链博会以“链接世界 共创未来”为主题，旨在推动产业供应链国际合作，助力开放型世界经济。

在本届链博会上，百胜中国携旗下传胜供应链以“立足中国 链接世界”为参展主题，全面展示了从农田到餐桌的全价值链供应链生态圈及世界领先的数字化管理体系。据悉，展会期间，百胜中国还将召开供应商全球招募发布会，以创新采购为中国消费者带来更多安全美味的舌尖好滋味。

百胜中国展区。（受访者供图）

百胜中国展区。（受访者供图）

据介绍，在本届链博会上，百胜中国打造了集视频、互动、品尝为一体的全供应链展，通过螺旋大屏和互动体验，让观众深入了解百胜中国从源头到餐桌的整个供应链生态，感受其覆盖全价值链的食品安全管理、创新采购、数智化建设和可持续发展成果。

目前，百胜中国拥有800多家核心供应商，涵盖了食品原料、饮料、包装材料、营建、仓储、运输等多个大类。该公司凭借领先的行业标准和资源优势，带动着上下游企业共同发展，引领行业迭代升级。从上下游供应商到餐厅，从农田到餐桌，在这条长而复杂的链条上，百胜中国创建的数字化供应链管理体系，包括覆盖全国的庞大物流中心网络和科技创赋能下全价值链供应链管理系统。截止2024年11月，在全国建有35个物流中心，配送网络覆盖约2200个城镇，将供应物资派送至旗下15800多家餐厅，推动百胜中国以多元化的产品每年服务20亿人次的中国消费者。

百胜中国CEO屈翠容（Joey Wat）表示：“我们将始终秉持‘仁心正行’的核心价值观，携手顾客及价值链的每一位伙伴，履行对可持续发展的坚定承诺。我们有信心，作为一个对环境和社会负责任，并严守商业道德的企业，能够持续引领行业转型与发展。”

(责编：董童、李源)
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