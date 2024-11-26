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业界热议巨灾保险：优化产品供给 丰富保障形式

2024年11月26日19:07 | 来源：人民网
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人民网北京11月26日电 （记者杜燕飞）作为风险分散的重要手段，巨灾保险在国家灾害治理体系中发挥着重要作用。今年9月份发布的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》指出，丰富巨灾保险保障形式。坚持政府推动、市场运作原则，探索建立多渠道多层次巨灾保险保障机制。要拓展巨灾保险保障范围，扩大综合巨灾保险试点，研发运用巨灾风险模型，研究探索巨灾债券。

在日前举行的“‘巨’守江河安澜，‘保’护人民安居”巨灾保险论坛上，与会嘉宾表示，近年来，我国巨灾保险制度建设发展迅速，巨灾保险产品不断丰富。要进一步完善机制，丰富产品，加强服务，深化科技赋能，强化风险减量服务，开发升级符合我国国情的巨灾保险模型，推动我国巨灾保险高质量发展。

国家金融监督管理总局财产保险监管司（再保险监管司）副司长卜凡伟表示，近年来，巨灾保险保障机制探索取得积极进展、保障水平不断提升，在应对防灾减灾救灾方面发挥了重要作用。下一步，金融监管总局将坚持政府推动与市场运作相结合，加快推动健全国家巨灾保险保障体系，丰富巨灾保险保障形式，更好服务防灾减灾救灾，更好发挥保险业功能作用。

中国保险行业协会党委书记、会长于华表示，发展巨灾保险已上升为国家战略。中国保险行业协会将加强与政府监管部门、企业和社会各界的沟通合作，探索建立包括多层次巨灾风险分散机制，优化巨灾保险产品供给，完善和创新事前防灾、事中减灾、事后救灾服务体系，推动建立信息共享机制，强化大数据、云计算、人工智能、无人机等科技手段应用，提高保险意识和认知水平，推动我国巨灾保险高质量发展。

北京大学经济学院教授、原院长孙祁祥表示，有效应对巨灾风险的关键是建立有效的风险分散机制。建议基于国内外的保险实践，建立以“五合”为基础的巨灾保险制度和风险分散机制，即“政市合璧、原再合力、内外合契、供需合意、保资合一”。与此同时，加强顶层设计，培育公众的巨灾风险意识，提升灾害预警能力，优化巨灾风险模型，打造完善的数据共享平台。

在政策的指引下，越来越多的保险企业开发升级符合我国国情的巨灾保险模型，丰富巨灾保险产品供给，提升巨灾保险保障水平。“近些年，我们完善巨灾保险顶层设计，提升巨灾保险保障水平，加快巨灾风险管理升级，巨灾保险创新成果从点到面发展。”中国人民保险集团党委书记丁向群表示，将主动融入国家应急管理体系建设，深化保险供给侧改革，发挥保险公司专业队伍优势，加强产品服务创新、技术研究和跨行业合作，推动巨灾保险在保障社会稳定、维护国家安全中发挥更大作用。

中国再保险集团党委委员、副总裁朱晓云表示：“中国再保险将积极支持国家巨灾保险保障体系建设，提升巨灾保险保障水平，扩大巨灾产品服务创新供给，拓展巨灾风险分散新渠道，提升巨灾风险减量服务质效。”

(责编：孙红丽、吕骞)
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