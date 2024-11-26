新华社广州11月26日电（记者王浩明）广州住房公积金管理中心26日印发通知，推出包括提升公积金贷款额度、降低公积金贷款最低首付比例等系列住房公积金惠民政策。

根据通知，广州将提高住房公积金贷款最高额度，将“一人”和“两人或两人以上”住房公积金贷款最高额度分别由原来的70万元和120万元，提升至80万元和160万元。

降低第二套住房公积金贷款最低首付款比例，将购买二套自住住房公积金贷款的最低首付比例由30%、40%下调至20%，与购买首套住房一致。购买保障性住房申请公积金贷款最低首付款比例为15%。此外，通知明确提高对二孩及以上家庭支持力度，将二孩及以上家庭（至少一个子女未成年）购买首套、二套住房的公积金贷款最高额度上浮比例提高至40%。

通知明确延长住房公积金贷款期限，贷款期限最长可以计算到借款人退休年龄后5年，不超过68岁。在调整住房套数认定标准方面，将住房公积金贷款套数认定调整为在购房所在区无住房的可按首套住房认定，在购房所在区符合“租一买一”“卖一买一”的可按核减后的住房套数认定。此外，通知还提高租房提取额度，将无房租赁提取额度由1400元/人/月提高至2000元/人/月。

据有关负责人介绍，政策调整后，结合上浮机制，“一人”和“两人或两人以上”住房公积金贷款最高额度分别达112万元和224万元；二孩及以上家庭无房租赁提取额度最高达5600元/月。

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经