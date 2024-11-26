千星璀璨！“中国天眼”发现脉冲星超1000颗
2024年11月26日19:34 | 来源：新华网
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这是9月25日拍摄的“中国天眼”全景（无人机照片，维护保养期间拍摄）。新华社记者 欧东衢 摄
新华社北京11月26日电（记者赵新兵、欧东衢）“中国天眼”FAST发现脉冲星数量已突破1000颗，超过同一时期国际其他望远镜发现脉冲星数量的总和。
记者26日从中国科学院国家天文台获悉此信息。这一成果极大拓展了人类观察宇宙视野的极限。
据悉，从发现第一颗脉冲星到发现脉冲星数量破千，“中国天眼”只花了7年多时间。
1967年，英国科学家乔斯琳·贝尔发现了第一颗脉冲星，这是人类发现的第一颗脉冲星。从1967年到2017年“中国天眼”宣布发现首批脉冲星，半个世纪中全世界总共发现的脉冲星不到3000颗。
每一颗脉冲星都有其特殊脉冲及稳定的转动频率，相当于宇宙中具有特有信号标记的“灯塔”。“灯塔”数量足够多时，就可以一起构建人类星际旅行的“宇宙坐标系”。
科学家认为，如果人类在未来能够实现“星际穿越”，这些脉冲星将在浩瀚的宇宙中提供“导航”。
“中国天眼”发现的1000余颗脉冲星中，包括大量毫秒脉冲星和脉冲星双星，丰富了脉冲星的种类和数量，对于理解脉冲星的形成和演化具有重要意义。
据介绍，脉冲星是大质量恒星死亡后的“遗骸”，由于具有高密度、高转速、磁场超强等特性，被视为研究众多天文前沿问题的“天然实验室”。通过观测脉冲星，可为脉冲星物理、测时等理论研究提供重要数据支撑，还可助力检验广义相对论、探测低频引力波等。
近年来，“中国天眼”持续产出重量级发现：首次在射电波段观测到黑洞“脉搏”、发现迄今轨道周期最短脉冲星双星系统、探测并构建世界最大中性氢星系样本等，为探索宇宙奥秘作出中国贡献。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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