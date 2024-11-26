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商务部：坚决反对美将29家中国企业列入所谓涉疆法案实体清单

2024年11月26日21:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月26日电 针对近期美方宣布将29家中国企业列入所谓“维吾尔强迫劳动预防法”实体清单，商务部新闻发言人26日回应称，美方做法没有事实依据，借“人权”之名，行霸凌之实，是典型的经济胁迫行为。中方强烈谴责，坚决反对，并已向美方提出严正交涉。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

　　这位发言人表示，中国坚决反对强迫劳动，新疆根本不存在所谓“强迫劳动”。美方在没有任何切实证据的情况下，依据国内法，仅凭中国企业从新疆采购材料或招募新疆籍员工，即实施制裁，严重侵犯新疆民众的基本人权，损害相关企业的合法权益，破坏全球供应链稳定安全。我们敦促美方立即停止政治操弄和抹黑攻击，停止无理打压中国企业。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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