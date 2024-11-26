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我国首座海上储气库正式采气 今冬将为京津冀供气

2024年11月26日21:50 | 来源：新华社
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11月26日，位于渤海唐山海域的中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司南堡1号储气库采气井生产阀门打开，天然气沿着采气流程顺利进入生产装置——这标志着我国首座海上储气库开始首轮正式采气。

“储气库里的天然气通过管道潜入海底、穿行水下，最终并入国家管网‘大动脉’。”冀东油田储气库建设项目部（储气库公司）党委书记、经理张永东介绍，作为调峰保供用气，这股来自海洋深处的清洁能源能够温暖京津冀地区千家万户。

10月15日，南堡1号储气库俯瞰（无人机照片）。（中石油冀东油田分公司供图）

据介绍，储气库对于确保国家天然气供应的稳定性和安全性有重要意义。冀东油田南堡1号储气库设计有效库容18.14亿立方米，于2021年开展先导试验，2023年整体开工建设。

“为持续提高能源安全保障能力，冀东油田南堡1号储气库今年又新建了集注总站和注采井场，并达到了正式采气条件，与先导试验阶段相比，整体采气能力提升了近10倍。”张永东介绍。

11月26日，南堡1号储气库。（中石油冀东油田分公司供图）

“今年采气期，南堡1号储气库将为约350万户京津冀家庭供应天然气。”张永东说。根据计划，中石油冀东油田已开展了5座油藏型储气库研究，正建2座储气库，未来将建设4座储气库群、共15座储气库，建成华北储气中心，京津冀地区的天然气调峰保供能力将进一步提升。（记者杨帆、刘桃熊）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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