本报记者 邱超奕

在广东珠海举办的第十五届中国国际航空航天博览会上，一款我国企业研制的大型智能货运无人机——白鲸航线W5000展出亮相，吸引不少目光。这款无人机翼展20多米，载重量达5吨，商载航程可达2600千米，未来在物流运输等领域具有较大应用价值。本届中国航展还展出多款用于载物、应急、巡检等功能的无人机装备。

当前，我国无人机产业发展情况如何？近日，中国航空运输协会发布《2023—2024中国民用无人驾驶航空发展报告》（以下简称《报告》）。根据《报告》，截至今年8月底，我国无人机实名登记数达198.7万架，比2023年底增加72万架；共颁发无人机驾驶员执照22万本，比2023年底增加13.9%。

《报告》表明，我国已多年位居世界第一大民用无人机出口国，在无人机领域的专利申请量占全球70%以上，成为全球第一大技术来源国。特别是近年来，我国无人机产业在产业规模、科技创新、政策法规、市场应用等多方面都取得了明显进展，成为引领低空经济产业发展的重要驱动力。

规模逐步扩大。据有关部门统计，截至2023年底，我国民用无人机研制企业已超过2300家，量产的无人机产品超过1000款。2023年我国民用无人机产业规模达到1174.3亿元，同比增长32%。

技术加快创新。无人机与人工智能、5G、数字孪生等新技术深度融合，机型迭代越来越快。无人机相关产品涵盖多旋翼、固定翼无人机、无人直升机、地面站、各类吊舱、机库以及后台信息处理平台等，全谱系的产品序列和解决方案逐步形成。

政策相继完善。近年来，工信部、国家市场监管总局、中国民航局等多部门出台措施，在无人机生产、运行、应用、创新上做好政策衔接，完善法律法规。

场景日益普及。无人机在农林植保、地理测绘、警务安防、应急监测等成熟应用基础上，不断开发通信中继、气象探测、室内飞行等新场景。此外，eVTOL（电动垂直起降航空器）技术日趋成熟，城市空中交通、短途物流运输等场景加快迈向商业化运营。今年1至8月，全国民用无人机累计飞行1946.1万小时，同比增长15.6%。

“低空经济发展正当其时，必须统筹好发展和安全，守住安全这个底线。”中国民航局副局长胡振江表示，低空飞行安全是世界级难题，“随着低空飞行规模快速增长，只有建设智慧的新型基础设施、智能的保障体系和先进的监管体系才能推动实现低空飞行安全。”

“我国无人机产业在快速发展，同时还存在一些亟待解决的挑战。一方面，无人机种类多、用途广、技术迭代快，各行各业都有旺盛需求。另一方面，相关技术标准尚不完善，标准化建设跟不上产业步伐。”中国航空运输协会无人机工作委员会主任孙卫国建议，加快制定无人机领域技术标准，完善无人机团体标准体系建设，更好保障产品质量安全，促进产业健康发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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