本报记者 欧阳洁

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今年以来，我国对外贸易发展整体保持质量提升、数量稳定的良好发展势头。随着新兴市场持续开拓、新业态新模式加速培育、存量政策和增量政策接续发力，四季度进出口稳增长有基础、有支撑，我国外贸发展动能不断增强。

海关总署最新数据显示，10月份货物贸易进出口总额同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。其中出口增长11.2%，加快9.6个百分点。

“9月26日的中共中央政治局会议召开后，一揽子增量政策集中发力，10月份进出口增速较9月份加快近4个百分点。前10月，我国外贸平稳增长，规模持续扩大，结构不断优化，全年外贸质升量稳目标可望实现。”海关总署统计分析司司长吕大良介绍。

今年以来，我国外贸企业创新发展，对外贸易发展整体保持质量提升、数量稳定的良好发展势头，我国出口在全球市场的份额基本保持稳定。前10月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，同比增长5.2%。其中，出口20.8万亿元，增长6.7%；进口15.22万亿元，增长3.2%。

持续开拓新兴市场，外贸产品结构不断优化

近日，在浙江省慈溪市华裕电器集团股份有限公司的流水线上，一个个空气炸锅经过组装、测试、装箱，陆续发往拉美地区。

“每天差不多要运出两个集装箱，订单已经排到了明年1月。”华裕电器总经理徐佳盛介绍，今年以来，企业产品在拉美地区销量超过1.3亿元，同比增长166%，全年空气炸锅类产品有望翻番增长。

凭借雄厚的制造业基础和完整的产业体系，越来越多的中国制造不断开拓新兴市场，贸易伙伴更趋多元化。海关数据显示，前10月，东盟成为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为5.67万亿元，增长8.8%，占我国外贸总值的15.7%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口16.94万亿元，增长6.2%。

我国出口在全球市场的份额基本保持稳定。“据测算，今年前7月，我国出口国际市场份额为14.6%，较去年同期增加0.4个百分点；进口份额为13.8%，较去年同期增加0.6个百分点。”商务部研究院对外贸易研究所所长梁明介绍。

“今年以来，我国进出口能够保持稳定增长，取决于供需两个方面：从需求方面看，全球经济正在企稳，外需回暖为我国出口创造了有利条件；从供给方面看，当前我国正加快发展新质生产力，制造业高端化、智能化、绿色化趋势非常明显，创新为中国制造赢得更广泛的青睐。”海关总署副署长王令浚分析。

外贸产品结构不断优化，国际竞争优势不断巩固。前10月，我国出口机电产品12.36万亿元，增长8.5%，占我国出口总值的59.4%，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口均实现两位数增长。

新业态新模式加速培育，成为拉动增长的重要力量

国内“双11”促销活动刚刚落下帷幕，海外市场的“黑色星期五”大型促销活动即将开始，国内电商企业纷纷抢抓“出海”机遇。

这几天，一批自主品牌家具经浙江恒健家居有限公司向杭州海关所属钱江海关申报通关后，通过跨境电商海外仓出口海外。目前，恒健家居在北美等地区设立了10多个海外仓，大大节约了从仓库配送到送达海外消费者手中的时间和成本。

通过跨境电商出口海外仓模式，境内企业先将货物通过跨境物流出口至海外仓，在跨境电商平台实现交易后，从海外仓直接发货给海外消费者。这种模式既有利于满足客户个性化需求，又能有效提升出口效率和市场竞争力，节约费用。最新数据显示，前三季度，我国跨境电商进出口达到1.88万亿元，增长11.5%，占中国外贸比重将近6%。

近日，在天弘（东莞）电子科技有限公司的无尘车间内，维修工人正在熟练地对一批固态硬盘和控制卡进行检修。公司报关经理傅小丰介绍：“今年我们的保税维修业务量增长不少，这些送修产品在1个月内就能完成检修流程，重新包装后再出境送回客户手中。”

作为外贸新业态新模式，保税维修业务成为企业新的增长点。以东莞为例，东莞海关统计显示，依托辖区内千亿级电子通信产业的地域集群优势，东莞以维修服务推动产业转型升级。今年前10月，东莞市综合保税区外保税维修进出口货值达49.4亿元。

外贸新业态新模式正成为拉动我国外贸增长的重要力量。海关总署相关负责人表示，海关将持续推进综合保税区政策创新和监管改革，优化自由贸易试验区海关监管制度创新机制，建立与新质生产力发展需求相适应的海关监管模式，营造有利于新业态新模式发展的制度环境，支持跨境电商、海外仓、市场采购、保税维修等新业态新模式的规范发展。

存量政策、增量政策接续发力，外贸发展积极因素增多

义乌小商品，闯出大市场。近年来，越来越多市场采购贸易主体通过义乌小商品城集团旗下平台寻找出口机遇，通过平台支付机构——快捷通支付办理出口收汇。

小微商户融资需求旺盛，但往往抵质押物不足。今年3月，中国银行与快捷通合作推出“义支付信用贷”，根据客户上一年在快捷通公司的“中银跨境e商通”业务跨境人民币结算量，提供配套信用贷款，提升外贸小微企业融资可得性与便利性。

近日，国务院常务会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，帮助外贸企业稳订单拓市场，为经济持续回升向好提供支撑。其中提出要加大金融支持力度，壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设；同时要强化外贸企业服务保障，推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展。

各地积极出台促外贸稳增长的相关政策。杭州海关出台支持浙江跨境电商高质量发展10条措施，从模式创新进一步发展、服务能力进一步提升、监管制度进一步优化等方面，促进浙江省跨境电商发展；深圳市通过出台24项具体措施，加大进出口信贷支持，优化跨境结算服务，丰富配套金融支持，金融业支持外贸稳规模优结构；四川省从培育本土出海品牌、提升跨境电商发展质效、完善服务监管体系等方面，全面提升跨境电商高质量发展水平。

关于下一步走势，王令浚分析，当前内外部环境更加错综复杂，但同时也要看到，存量政策和增量政策正接续发力，外贸发展的积极因素累积增多，四季度进出口稳增长是有基础、有支撑的。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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