本报记者 邱超奕

品牌是高质量发展的重要象征。习近平总书记高度重视品牌建设，多次强调“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”。近日，习近平总书记在湖北考察时强调：“因地制宜发展新质生产力，打造更多叫得响的品牌。”

近年来，各地区各部门密集推出政策举措，护航中国品牌高质量发展。今年9月，2024中国企业500强榜单发布，入围企业2023年总营收迈上110万亿元新台阶、归母净利润增速实现由负转正、平均研发投入比上年增长9.41%……一项项新数据，印证中国品牌实力更强、结构更优、活力更足的前进步伐。

创新驱动，培育发展新质生产力

创新是品牌发展的活力之源。“嫦娥”揽月、“天和”驻空、固态电池取得突破、低空经济加速起飞……锚定发展新质生产力，企业科技创新主体地位不断夯实，中国品牌创新活力充分涌流。

矢志攻坚，造就大国重器。

阿联酋阿布扎比的海面上，一艘大船运用独特的设备挖出海底沙石，一座人工岛初具雏形。这艘大船，便是由中交集团研发的新一代重型自航式绞吸挖泥船“天鲲号”，在航道建设等领域发挥着重要作用。

世界上环保疏浚智能化水平最高的一体化清淤船“太湖之星”，全球首台高寒、高海拔、大深度、超大直径撑靴式竖向硬岩掘进机“首创号”，全球单臂架起重量最大的1.2万吨起重船“振华30”……中交集团打造出的一批大国重器，凸显科技创新的硬核实力。

自立自强，攻克关键技术。

“以前，许多电力设备无法互联互通，比如遇到低压开关故障，更换、调试、管理等工作，至少要花2小时。用上国产‘电鸿’系统后，设备实现即插即用，工作效率大幅提高。”南方电网广州南沙供电局工作人员江辉煌说。截至目前，南方电网主导研发的电力物联操作系统“电鸿”已覆盖输变配领域800多款物联终端，有效提升能源利用效率和安全性。

瞄准数字电网、柔性构网、人工智能等前沿领域，南方电网相继攻克一批关键共性技术，量产电力主控芯片“伏羲”，发布自主可控电力大模型“大瓦特”，推动科技成果加快转化为现实生产力。

锐意转型，发展新兴产业。

走进海尔卡奥斯创智物联合肥互联工厂，一台台智能物流小车来回穿梭，车间大屏上，各类产销数据实时变动。工厂总经理汤志强介绍，通过海尔卡奥斯工业互联网平台，工厂打通了物流、环境、人员、设备等数据，生产效率提高30%以上，排产时间大幅压缩。

近年来，海尔布局智慧住居、大健康、产业互联网等新赛道，开发智慧楼宇综合解决方案，深耕生命科学、医疗服务、医疗器械等领域，打造海纳云城市治理平台，新的增长点持续涌现。

产业因“新”而活，企业因“新”而进。我国已培育超过46万家高新技术企业、超过14万家专精特新中小企业，企业研发投入占全社会研发投入的比重连续多年超过75%。新质生产力加快形成，为中国品牌扬帆远航持续注入新动能。

提质升级，更好满足消费所需

“新中式”服装走俏市场，“老字号”食品备受欢迎，手机、家电、新能源汽车等产品畅销全球。眼下，一大批国货“潮品”凭借过硬的产品质量和良好的服务体验，赢得市场认可。

用心用情，服务美好生活。

仅用3个多月，位于北京西城区的桦皮厂胡同8号楼就从D级危房变成敞亮的新房，适老化电梯、品牌家具、热水器等设施应有尽有。“改造后，家里空间布局优化，我非常满意！”居民靳桂莲感慨。据介绍，这是北京首个装配式危旧楼改造项目，中建海龙公司采用新型建筑工业化建造技术，为老旧小区改造提供了新的解决方案。

建设西安幸福林带，扮靓“花园城市”景观；打造武汉大东湖深隧项目，树立城市污水治理标杆；在厦门参与老旧小区改造，让居民“愿望清单”变“幸福清单”……中国建筑多点发力，持续满足人民对美好生活的新期待。

精益求精，提升产品品质。

在西凤智能化制酒车间，智能制曲成型系统实现曲块入房、出房、码垛、入库等流程智能化操作，同时车间还能实时监控曲坯水分、酸度、曲房温湿度等，确保西凤酒品质一流、口味稳定。

据了解，西凤酒股份有限公司不断健全质量管控体系，提升白酒精细化酿造工艺，解决了传统白酒品控难等问题，使西凤酒在口感、香气、品质等方面均有显著提升。

放眼全球，开拓国际市场。

今年6月，2024年欧洲杯拉开帷幕。在裁判观看VAR（视频助理裁判）回放显示器时，设备上的海信标识十分醒目。“相信喜欢欧洲杯的朋友都会认识海信。”英中贸易协会中国区总裁汤姆·辛普森说，“海信逐渐被世界消费者熟悉并喜爱，也让世界看到了中国品牌的力量。”

“家电出海正在向产业链、价值链中高端攀升。”海信集团董事长贾少谦表示，与过去相比，智能化、高端化、品牌化成为我国家电的发展趋势，有力推动了出口增长。今年1至9月，公司海外收入同比增长15.4%。

勇于担当，积极践行社会责任

企业履行社会责任、创造更大社会价值，是品牌建设的内在要求和应有之义。越来越多企业在做大品牌的同时，积极践行社会责任，赢得了好口碑。

推动能源转型，共享绿色发展。

11月15日，我国首个核能供热商用工程——国家电投“暖核一号”启动第六个供暖季。本季供热面积近1300万平方米，可节约原煤消耗41万吨、减排二氧化碳76万吨，有效满足山东烟台、威海地区居民供暖需求。过去5年里，“暖核一号”供热能力提升了36倍，供热规模扩大近20倍，并带动多个核电厂跟进实施。

推动我国最大平价海上风电项目投入运营、5年内光伏发电装机容量增长6倍、公司清洁能源装机占比突破70%……国家电投坚持走清洁低碳之路，充分释放清洁能源环境效益和绿色价值。

发挥企业优势，助力乡村全面振兴。

今年，重庆潼南区农业科技投资公司加大高标准农田升级改造力度，但因前期投入较大，流动资金一度短缺。了解企业需求后，邮储银行重庆分行组建了工作专班，依托邮储“渝”系列金融服务优势，制定专项方案，仅一个多月就成功开立敞口银行承兑汇票7500余万元。在银行大力支持下，当地高标准农田建设进度不断加快，为提升粮食产量夯实基础。

伊利集团完善利益联结机制，与农牧民利益共享、风险共担，通过技术服务帮助合作牧场提产量、降成本；国家电投在定点帮扶的河南商城县新桥村援建村级光伏电站，让村集体和脱贫户增收超6000万元，受益群众达2194户……不少品牌为乡村全面振兴持续贡献力量。

投身公益事业，加大帮扶力度。

9月27日，京东健康携手多家机构发起乡村健康公益关爱行动，为甘肃、四川等地的300多个乡镇卫生院与村卫生室送去血压监测设备，帮助当地提升医疗服务水平。在教育领域，京东发起“星光传递 童心共阅”计划，向百余所小学捐赠7万本图书。在就业方面，京东积极开展助残就业合作，为残障人士免费提供开店培训。此外，京东还在应急救援、养老服务等方面积极作为。

贵州茅台近年来累计捐赠超过4亿元用于赤水河流域生态环境保护。自2012年起，贵州茅台与中国青少年发展基金会携手开展圆梦行动，10多年来累计捐款超过13亿元，共资助25万余名学子，助力家庭困难的学生圆梦大学。

创新树品牌、质量铸品牌、开放亮品牌、政策扶品牌……当前，各地区各部门和广大企业正不断汇聚起促进品牌高质量发展的合力。增强信心、把握机遇、心无旁骛、奋发进取，中国企业将更优更强，中国品牌将绽放更大光彩。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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