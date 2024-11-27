本报记者 申 琳

江苏徐州古称彭城、涿鹿，建城史已有2600多年，是两汉文化的发源地之一，有“彭祖故国、刘邦故里、项羽故都”之称。早在1986年，徐州即被确定为国家历史文化名城，但由于历史文化资源存在分布散、体量小、知名度低等问题，此前热度不高。

近年来，围绕激活历史文化资源，徐州作出积极探索，努力打响历史文化名城的品牌。

保护，让古迹亲切可感

一座存在了2600多年的古城，为何名胜古迹却不多见？江苏省史志学会副会长、江苏师范大学汉文化研究院副院长赵明奇教授说：“地上的都是新徐州，老徐州在地下呢。”

历史上，徐州频繁遭遇洪灾。所以虽然徐州城址2000多年来几乎没有变动，但每次大水过后都是泥沙中的一次艰难重建，老徐州被一层层掩埋在地层深处。

近年来，随着城市建设，埋藏于地下的老徐州开始露出沧桑容颜。几年前地铁彭城广场站建设时，在地下7米处发现了完整的明代民居遗址，有院落、墙基、磨坊……考古工作持续展开，在地下10多米处又发现了汉代古井。

这样的古迹如何保护？每一处遗存都是一段历史，而历史要便于人们亲近。于是，就在地铁站厅的隔壁，徐州在遗址原地建起了一座城下城博物馆，上看明院落、下临汉古井，一眼千年，徐州的历史如此清晰可见。

回龙窝位于徐州的老城南部，南临一段明城墙。10年前这段埋在地下的城墙被发现，徐州在此建起了城墙博物馆，保住了回龙窝的历史根脉。

城下城、街下街、井下井……作为一座地下留存着2000多年历史的古城，徐州尝试采用多种更有温度的保护措施。“我们学习参考了西安、开封等地的经验做法，一方面守牢文物保护底线，一方面也使文物古迹在人们面前更加亲切可感。”徐州市文旅局有关负责人表示。

传承，把文化名片擦亮

衣袂飘飘的苏东坡泛舟云龙湖上，平生诗词文章串联起这位千古文人的动人故事……这是大型湖岛实景演出《彭城风华》的现场，7.5平方公里的云龙湖水域成了一方流动的舞台。“想不到徐州不仅有美景、美食，还这么有文化！”来自上海的游客徐女士连连赞叹。

历史上的徐州，文化名人众多，曾在此任知州两年的苏轼显然算一个。他写下的《放鹤亭记》既是千古名篇，又为徐州留下一处文化胜迹；他主持建造的黄楼，屡毁屡建，至今仍是徐州的文化地标；《浣溪沙》《江神子》中“簌簌衣巾落枣花”“天涯流落思无穷”等名句已传诵近千年……云龙山管理服务中心主任赵庆军长期专注于苏东坡文化的收集整理，他介绍，仅在云龙山周围，与苏东坡有关的文化遗迹就有10多处，“苏东坡这样重要的文化名片应该被擦亮”。

一段时间以来，徐州在苏东坡文化的挖掘和传承上加快了步伐：对黄楼、放鹤亭、快哉亭等文化遗迹进行修缮或重建；在云龙湖畔建起苏轼纪念馆；成立苏轼文化研究会，吸引了越来越多年轻人的加入。《彭城风华》是徐州着力把苏东坡文化以现代化、通俗化的艺术形式进行创新的成功尝试，2023年3月上演以来几乎场场爆满，赢得了社会广泛认可。

其他文化名人的资源也在激活。彭祖因美食而在这里封国，徐州借势打出“美食之都”品牌；楚汉相争，刘邦发迹于此，徐州喊出“两汉文化看徐州”的响亮口号……“下一步，徐州要尽快做好狮子山楚王陵考古发掘的‘后半篇文章’，更好擦亮两汉文化的金字招牌。”赵明奇表示。

发展，为城市留下文脉

从古走到今，一条彭城路始终是徐州城的南北向主干道。

2023年，一项以“彭城七里”命名的徐州历史文脉建设工程启动。该工程南北长约7里，涵盖周边7平方公里区域，沿途分布着2个历史文化街区、12片历史地段、45处文物保护单位，几乎集中了徐州老城的精华。

“徐州要做好历史文化保护和传承，必须秉持整体性保护、系统性传承、创新性发展的原则。”徐州市委负责同志表示，“彭城七里”的价值和意义，就是要为城市留下文脉。为此，徐州编制完成了《徐州城市历史文脉保护开发规划》和《历史文脉城市更新设计方案》。

位于徐州老城南侧的户部山，山顶有楚汉遗址戏马台，山脚到山腰分布着大小10余个院落共500多个房间的明清民居群，是徐州重要的历史文化地标。经过多年的保护和建设，户部山积累了较为丰富的历史遗迹保护、古民居修缮、城市有机更新等成功经验，是“彭城七里”南部的重要节点。

徐州文庙则是“彭城七里”北部的重要节点。这座古建筑过去的开发力度不足，连许多徐州本地人都没听说过。如今，徐州文庙经环境整治后重新开放，作为一片开放式街区的文化单元，与周边的购物广场、美食街区、文创商店等比邻而居。

“左手传统文化，右手时尚生活，这样游文庙，真是一种很奇妙的体验。”在附近上班的市民小颜感慨道，与附近现代化建筑相映照，文庙的历史厚重感越发强烈了。

“相信随着保护、传承、发展工作的不断推进，徐州的历史文化资源将被系统激活，成为国家历史文化名城建设的鲜活注脚。”徐州市委负责同志说。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经