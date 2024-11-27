本报记者 游 仪

“听说年底能封顶，我隔三差五就过来瞅瞅，大伙儿都盼着社区综合体早日启用。”八旬老人汪素华说。

汪素华原来住在四川省成都市武侯区老马路2号院。过去，赶上刮风下雨，或是寒冬腊月，汪素华和老街坊们找个室内活动场地都难。

今年7月出台的《成都市城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》提出，重点推广和优先建设（改造）功能复合集成的社区嵌入式服务综合体，推动构建完善一个“一站式”社区综合服务中心与多个“一步式”特色服务点相结合的城市社区嵌入式服务设施体系。

老旧社区，公共空间本就有限，嵌入式服务设施建在哪？

成都市通过拆除、腾退老旧小区现有空间，整合社区用房、产权置换、征收改建等方式，多措并举拓展场地空间。

老马路2号院社区综合体建设涉及房屋腾退的居民多达120户。那段时间，老马路社区党委副书记胡海焘和同事们一边进行专家评审、编制可行性报告，一边想方设法做通居民工作，按时为项目建设腾出空间。

嵌入式服务设施的功能，得结合居民实际需求。“需要啥设施、想要咋设计，我们广泛征求群众意见。”武侯区公园城市建设和城市更新局公建配套管理科科长雷劲说。

老马路社区的综合体项目，包括了文化活动中心、综合健身馆、社区养老设施等，预计明年建成。建成后，经过遴选的服务运营主体将提供普惠的社区服务，行业主管部门和社区则对服务进行监管。

不只是老马路社区，在成都，社区改造多点开花。新都区花园城市社区嵌入式服务综合体竣工，农贸市场、便民中心等一应俱全；双流区骑龙社区嵌入式服务综合体项目绿化基本完成，正加快开展内外装修……到2025年底，成都将建成100个嵌入式服务设施建设示范社区。

今年9月底，国家发展改革委、住房城乡建设部、自然资源部三部门印发文件，支持成都等56个城市开展城市社区嵌入式服务设施建设。近日推出的一揽子增量政策明确，要加强城市更新的重点建设，其中包括优先推进老旧居住区宜居改造。

成都市发展改革委副主任向彬表示，下一步将继续统筹用好各类资金，健全完善可持续的更新改造机制，为居民就近提供更优质的城市公共服务。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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