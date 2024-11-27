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科技创新和技术改造贷款加速落地

已累计签订贷款合同近4000亿元

2024年11月27日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月26日电  （记者吴秋余）近日，中国人民银行联合国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、农业农村部、交通运输部、国务院国资委、金融监管总局召开会议，加力推进科技创新和技术改造贷款政策落实。

　　会议介绍，有关政策出台以来，各地方、各部门、各金融机构健全工作机制，加强协同配合，细化工作措施，加快实现清单内企业和项目融资对接“全覆盖”，贷款签约和投放规模不断扩大，政策落实取得阶段性成效。截至11月15日，银行累计与1737个企业和项目签订贷款合同近4000亿元，有力支持了初创期、成长期科技型企业首贷和重点领域大规模设备更新。

　　今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款。金融机构根据企业申请，参考行业主管部门提供的备选企业名单和项目清单，自主决策是否发放贷款。对于在备选企业名单或项目清单内符合要求的贷款，中国人民银行可按贷款本金的60%向金融机构发放再贷款。

　　根据会议要求，各银行机构将用好用足政策资源，对清单内企业和项目做到“应签尽签、能投尽投”；将聚焦提升审贷放贷效率，优化机制流程，加大资源保障，对照最新产业政策标准修订完善授信管理政策，开辟贷款审查审批“绿色通道”，开发与初创期科技型企业以及中小企业技改融资需求更加匹配的贷款产品，拓宽抵质押物范围，加快贷款签约投放进度。中国人民银行各分支机构将与有关部门紧密协作，将政策更多向民营和中小企业倾斜，分类施策提升银企对接效率，为金融服务营造良好环境。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月27日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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