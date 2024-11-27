本报北京11月26日电 （记者潘俊强）记者从北京市水务局了解到，近日北京南水北调配套工程大兴支线新机场水厂连接线顺利完成充水工作，标志着大兴支线已基本具备输水条件，北京接收“南水”将拥有“双通道”保障。

据介绍，北京市南水北调配套工程大兴支线工程由大兴支线工程主线和新机场水厂连接线两部分组成。工程建设前，北京仅有南水北调中线干线（北京段）一条接收“南水”的通道，大兴支线工程的建设，将使北京具有两条接收南水北调中线水的通道，同时北京新机场水厂也将具有接纳“南水”的条件，拥有双水源保障。未来通过大兴支线北京还可将部分“南水”输送到河北，京冀将实现双向输水、水源互济，对京津冀协同发展具有重要意义。

为做好此次充水工作，北京水务部门优化充水流程，科学制定充水方案，对充水速度、压力控制等关键环节进行周密部署。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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