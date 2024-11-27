本报记者 罗珊珊 潘俊强 韩春瑶

11月26日上午，第二届中国国际供应链促进博览会在北京中国国际展览中心顺义馆开幕。链博会以“链”会友、聚链成群，突出展链条、展生态、展场景。开幕当天，先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链和供应链服务展区等精心布置，层出不穷的新产品、新技术、新服务，见证全球产业链供应链韧性和活力。

设计研发、制造生产、质量检测、后期维护……在数字科技链展区，连续两年参展的惠普公司联合合作伙伴推出各类行业AI整体解决方案。“作为中美合资高科技企业，惠普始终坚守‘在中国、为中国’的发展战略，不断为广大消费者提供高质量产品，助力产业链供应链数智化升级，积极支持中国信息技术产业发展。”惠普公司全球副总裁庄正松说。

聚焦发展新质生产力，本届链博会新增先进制造链展区。走进先进制造链展区，中国中化展出的多款民用航空轮胎引人关注。11月21日，首条装配中国中化生产的子午线轮胎的空客A320飞机试飞成功，两天后，中国中化在广西建成投产我国首条民航轮胎生产线。“中国中化作为全球运营的综合性化工企业，业务覆盖150多个国家和地区，我们有条件、有能力、有责任为全球农业和化工新材料行业提供解决方案。”中国中化控股有限责任公司董事长李凡荣表示，公司将进一步发挥全球化、市场化、科技型优势，为中国和全球产业链供应链稳定畅通作出积极贡献。

在健康生活链展区，通用电气医疗不仅展现了磁共振、超声等高端医疗设备，还携手供应链上下游企业展出CT球管、磁共振超导线、超声电路板等来自中国企业的核心零部件。“只有实现‘你中有我、我中有你’的协同发展，才能让供应链变成‘共赢链’。我们带动供应商创新碰撞、深度交融，面向高端医械和未来产业，共建极具韧性的产业链集群，推动中国和全球供应链相互融合、互利共赢。”通用电气医疗中国公司总裁兼首席执行官张轶昊说。

麦当劳在中国每年采购300多种食材与原材料，超过95%为本土采购。在麦当劳中国公司展台，一幅河南非遗舞阳农民画展示了中国农民参与“麦当劳中国再生农业计划”的故事。麦当劳中国公司首席执行官张家茵介绍，2023年，麦当劳中国公司携手九大供应商启动“麦当劳中国再生农业计划”，推广再生农业理念与实践，取得了显著成果。去年，麦当劳中国供应链总计供应了64万吨食材。

展馆内外，强化全球产业链供应链合作成为共同的心声。“共同推动全球产业链供应链开放合作”“促进数字互联互通”“推动绿色低碳发展”“完善产业链供应链服务”“发挥工商界独特作用”……开幕式上，各国工商界共同发出《产业链供应链国际合作北京倡议》，携手构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

在双向奔赴中实现合作共赢，在链接世界中共创美好未来。链博会上，越来越多企业、机构和国际组织将碰撞出更多精彩故事。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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