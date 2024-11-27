本报北京11月26日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会调查显示：前三季度，冷链物流行业总体需求稳步提升，市场规模持续扩大，冷链物流总额为6.40万亿元，同比增长4.2%。其中，第三季度增长4.5%，比第二季度提高0.8个百分点。冷链物流总收入为4178亿元，同比增长3.6%。

调查显示，第三季度以来，生鲜农产品进入消费旺季，受餐饮行业复苏和生鲜电商的推动，冷链物流需求稳步提升。前三季度餐饮收入为39415亿元，同比增长6.2%；农村网络零售额增长8.3%，农产品网络零售额增长18.3%。前三季度全国水果网络零售额同比增长11.94%，其中鲜食水果的增长表现尤为突出，增速达18.23%。

据介绍，为适应冷链物流需求的快速发展，在国家有关政策的支持下，以冷库为代表的冷链基础设施建设稳步推进，冷库建设投资金额持续增长。据不完全统计，前三季度冷库项目资金投入365.07亿元，同比增长7.53%。企业购置新能源冷藏车的积极性提升。前三季度新能源冷藏车销量为9257辆，同比增长230.96%，新能源冷藏车的渗透率为22.4%，同比增长15.8个百分点。一线城市的新能源冷藏车设备更新占比为50%—60%。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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