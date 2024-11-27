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10月民航运输市场保持稳步增长态势（新数据 新看点）

前10月三大指标较2019年同期均实现两位数增长

2024年11月27日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：中国民航局
　　制图：张丹峰

　　本报北京11月26日电  （记者邱超奕）记者从中国民航局获悉：今年10月，我国民航运输市场呈现稳步增长态势，国内、国际市场均实现良好增长，共完成运输总周转量131.8亿吨公里、旅客运输量6409.2万人次、货邮运输量80.9万吨，分别较2019年同期增长17.8%、12.5%、21.4%。

　　10月，民航运输总周转量同比增长19.7%；客运方面，10月完成旅客运输量同比增长14.3%；货运方面，10月完成货邮运输量同比增长19.9%。

　　今年前10月，全行业共完成运输总周转量1238.3亿吨公里、旅客运输量6.2亿人次、货邮运输量729.8万吨。行业上述三大指标较2019年同期均实现两位数增长。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月27日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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