杜雨萌

原标题：有限资源无限价值 循环经济市场加速崛起

每一家央企的成立，皆会因背后传递出的产业布局深意而受到各方高度重视。日前，中国资源循环集团有限公司（以下简称“中国资环集团”）正式宣告成立，这是国务院国资委履行出资人职责的第98家央企，也是我国首家以资源循环利用作为主业的央企。由此，顺应时代发展趋势的循环经济发展有望朝着预期目标加速驶入“快车道”。

接受《证券日报》记者采访的多位业内专家认为，随着我国进入新发展阶段，大力发展循环经济，推进资源节约集约利用，既是我国加快转变经济发展方式和实现高质量发展的必然选择，也必将成为推动我国经济社会绿色转型的重要引擎。

从“线”到“面”

发展循环经济一举三得

发展循环经济是我国经济社会发展的一项重大战略。从2004年中央经济工作会议明确提出“大力发展循环经济”算起，我国循环经济发展已走过20年。

“纵观中国循环经济的发展历程和未来前景，大致可分为四个主要阶段。”中国社科院投融资研究中心副主任陈经伟告诉《证券日报》记者，第一阶段是“十一五”期间的基础性研究与试点探索，第二阶段是“十二五”期间的示范引路，第三阶段是“十三五”期间全面总结与推广，第四阶段则为“十四五”期间的全面深化与提升。

从前三个阶段来看，为推动循环经济发展，我国先后印发了《关于加快发展循环经济的若干意见》《循环经济发展战略及近期行动计划》《循环发展引领行动》等政策文件，且于2008年颁发了《中华人民共和国循环经济促进法》。

在政策的引导与推动下，发展循环经济对推进资源节约集约利用作出了突出贡献。以“十三五”时期为例，数据显示，2020年与2015年相比，我国主要资源产出率提高了约26%，单位GDP能源消耗继续大幅下降，单位GDP用水量降低28%。再生资源利用能力显著增强，2020年建筑垃圾综合利用率达50%；废纸利用量约5490万吨；废钢利用量约2.6亿吨，替代62%品位铁精矿约4.1亿吨；再生有色金属产量1450万吨，占国内十种有色金属总产量的23.5%，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别为325万吨、740万吨、240万吨。

需要承认的是，尽管我国循环经济发展取得了积极成效，但面对我国一些主要资源对外依存度仍然较高，资源能源利用效率有待提升，再生资源回收利用规范化水平低等问题，加之“十四五”时期我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向的关键时期，大力发展循环经济，尤其是推动循环经济发展进一步实现从“点”到“线”，从“线”到“面”的系统性跨越，被摆在更为突出的位置。

为此，《“十四五”循环经济发展规划》以全面提高资源利用效率为主线，围绕工业、社会生活、农业三大领域，提出了“十四五”循环经济发展的三大主要任务，部署了五大重点工程和六大重点行动。今年以来，《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》等一系列“力挺”循环经济发展的政策举措，更是鱼贯而出。

据《2024—2030年中国再生资源行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》显示，在政策加持下，我国再生资源回收量增幅明显。2023年，我国再生资源回收总量达37636万吨，回收价值共计12988.8亿元。赛迪顾问发布的报告显示，2023年，我国资源循环利用产业规模达40774.4亿元，同比增长13.1%。

清华大学战略新兴产业研究中心副主任胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示，大力发展循环经济，尤其是通过资源回收再利用的方式，既提升了资源保障能力，又实现了资源更加集约利用，还能降低碳排放，可谓一举三得。

“目前，我国仍处于工业化和城市化的加速阶段，为加快我国资源利用方式的根本转变，通过政策频频助力循环经济发展，以及通过行政力量引导企业进行转型升级，对于仍处于初级发展阶段的我国循环经济显得极有必要。”陈经伟说。

变废为宝

开启资源“第二矿山”

资源有限，循环无限。我国经过此前几十年的高速工业化、城镇化发展，国民经济中可回收利用资源的积蓄量已相当可观，而得益于循环经济体系的加速建立，“废旧品”这一市场也成为企业眼中的“香饽饽”。

比如，作为新兴固废，退役的光伏设备便具有较大的资源价值。针对光伏组件回收，《证券日报》记者从国家电投黄河公司获悉，该公司已于2021年底完成了晶硅光伏组件回收技术研究及年处理量30MW的组件回收中试线建设。经运行验证，其回收平台能够完成玻璃、铝边框、接线盒（线缆）、硅、焊带、银等所有主要产品的高质量有效回收。

工业固废是“放错了”位置的资源，实现对其的综合利用既有助于提高资源利用效率，亦有利于推进工业绿色低碳发展，是减少碳排放的重要抓手。

“目前，公司在大宗固废方面，正与相关轮胎企业共同开发环保再生炭黑新材料标准体系和产业应用，以打造废轮胎回收及循环利用的新型数字化商业模式。”中国中化所属中化环境资源发展（上海）有限公司相关负责人告诉《证券日报》记者，该公司总体的固危废处置及资源化运营规模约23.25万吨/年。

中国五矿有关负责人也告诉记者，近年来，中国五矿投入大量资金进行技术攻关，积极构建循环型经济体系。所属湖南有色铜铅锌产业基地开展固废协同利用集成示范项目，大力推进基地内企业清洁生产和废渣废料内部循环利用，回收的金属元素达16种以上，资源综合利用率达到90%以上，真正做到了“变废为宝”。

循环经济牵涉社会多个行业、多个层面。胡麒牧表示，在近年来资源回收规模快速增长的同时，行业发展也面临着回收利用率低、部分领域回收利用技术与国际先进水平有较大差距、市场格局“散”“小”、竞争秩序不规范等问题。因此，亟须培育一家行业龙头企业，通过更好发挥技术、规模、管理等优势，提升资源回收利用效率，放大产业链上下游及相关行业间的协同效应，优化市场结构，进而实现我国资源循环利用行业的高质量发展。

对于中国资环集团来说，打造全国性、功能性资源回收再利用平台是其重要使命。在业务布局方面，后续其将同步设立多家专业化子公司，涵盖线下资源回收网络建设和废钢回收、电子产品等耐用消费品回收和以旧换新、新能源汽车和电动自行车废旧电池业务、退役风电和光伏设备回收、废有色金属回收以及废塑料回收加工等。

中国资环集团董事长刘宇此前曾透露，公司成立后，将按照党中央、国务院决策部署，市场化重组整合国资央企相关资产和业务。

《证券日报》记者独家获悉，除中国宝武、中国石化、华润、中铝集团、中国五矿等5家中国资环集团的出资股东外，还有多家央企旗下子公司或相关项目涉及资源回收业务，而目前，至少有两家央企相关子公司或项目已明确，将在后续转至中国资环集团。不过，具体是以重组还是其他形式划转，尚未最终确定。

陈经纬认为：“此次循环产业‘国家队’的成立，是有效解决我国循环经济发展过程中所存在问题、弥补产业短板并实现我国循环产业规模化和系统化的一次有益尝试，从一定程度上可看成是我国未来若干年实施可持续发展战略的重要途径及保障机制。”

力补短板

推动经济社会全面绿色转型

更大的经济效益、更少的资源消耗、更低的环境污染，这既是循环经济的实质内涵，亦是推行循环经济的出发点和落脚点。

“在近二十年的实践基础上，我国通过广泛利用产业废弃物、废旧物资回收、发展绿色环保产业等方式，提高了资源利用效率；但坦白讲，有效的循环经济发展模式尚未形成。”在陈经伟看来，虽然循环经济及其产业所强调的是系统性、整体性、结构性和动态性的节约，即循环经济从其运行过程到结果的要求都具有综合性的，可现实情况却是我国当前的资源循环型产业仍然以分散型中小企业居多，大型企业较少，且产业链上下游之间的供需关系没有得到充分协调和匹配，一些产业链较短，耦合性弱，高价值产品及相关高端技术产业较少。

中国科学院科技战略咨询研究院副研究员孟小燕亦持有相似观点。谈及当前循环经济发展所面临的问题和挑战时，孟小燕表示，首先，资源节约集约循环利用水平有待提升，即我国“大量生产、大量消费、大量废弃”的生产生活方式尚未根本扭转。其次，循环经济技术产业体系亟待升级，部分核心循环经济技术工艺仍有较大提升空间。再次，相对于环保等领域，资源节约集约循环利用领域法律法规强制性不足。最后，政策支持体系仍需进一步完善，包括税收优惠、金融支持等。

对于这项综合性强且涉及面较广的系统工程，孟小燕认为，未来，除了全面推进各类资源节约集约利用，减污降碳协同增效外，还要培育壮大循环经济产业；完善循环经济法律法规，加快推进循环经济促进法修订；完善支持循环经济发展的政策保障，鼓励有条件的地区设立循环经济专项资金、产业引导基金，对重点工程和示范项目、地区共性和关键技术创新攻关等给予专项补贴等支持。

如今，“两新”工作正在扎实推进，特别是“回收资源利用行动”的实施，势必进一步带动“去旧”回收进度，进而形成资源循环利用的良性互动格局。

“未来，随着行业运行体制机制的不断完善，市场竞争秩序的不断规范，以及优质市场主体的不断涌现，预计我国各领域的资源回收率、回收利用技术水平都会持续提升，资源回收利用产业链的附加值将会不断提升。”胡麒牧称，可以期待，多层次、立体化、高效率的资源回收再利用体系必将进一步不断完善并高质量运行，我国经济社会的全面绿色转型也将如期实现。

(责编：罗知之、陈键)

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