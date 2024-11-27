原标题：前三季度新办涉税经营主体同比增长4%

11月26日，《证券日报》记者从国家税务总局了解到，前三季度全国新办涉税经营主体达1257.8万户，同比增长4%，反映出我国经营主体活力和发展信心持续提升。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣告诉《证券日报》记者，上述数据既体现了国家一系列税费优惠政策持续落地和营商环境不断优化的效果，也体现出经营主体对发展信心的提升，彰显出经济活力和韧性，有助于持续推动经济高质量发展。

新办涉税经营主体是指已办理注册登记并且首次到税务机关办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的经营主体，该主体数量是衡量经济活力和市场信心的重要指标之一。今年以来，随着税费优惠政策持续落地、营商环境持续优化，前三季度新办涉税经营主体结构呈现诸多积极变化。

第一，新办涉税企业量降质升。今年前三季度，个体工商户新办721.6万户，同比增长17.4%；企业新办522.3万户，同比下降8.3%。企业新办数量下降主要原因是今年新《公司法》实施，注册资金由认缴变为实缴，提高了企业注册门槛，挤出了“空壳企业”水分，企业登记质量明显提升。

第二，税收活跃度持续提升。经营主体的实际发展状况，不仅要看数量，还要看质量和活跃度。涉税数据就是最能感知纳税人活跃度的“温度计”。前三季度，新办涉税经营主体中新办当年即领用发票、申报有收入的税收活跃户832.1万户，同比增长5.8%，占全部新办户的比重为66.2%，同比提高1.1个百分点。

第三，园区引资更规范结构更优化。前三季度，全国高新产业园区新办涉税经营主体100.1万户，同比下降11.8%，主要是灵活用工平台、废旧物资回收、网络货运等前期违规招商引资重点领域经营主体下降较快，同比下降21.7%。但与之相比，园区引入的新材料、医药制造等新质生产力发展的经营主体同比增长3.8%。

第四，外商投资热情高涨。前三季度，全国外商投资新办涉税经营主体4.7万户，同比增长4.5%，其中，共建“一带一路”国家投资新办户数同比增长26.2%。

郭一鸣认为，共建“一带一路”国家投资新办户数同比增长26.2%，增幅较大，表明外商投资热情高涨。也说明我国对外开放步伐不断加快以及国际合作不断深化，海外投资对我国信心持续增强。

值得一提的是，据国家市场监督管理总局统计，今年前三季度我国新设经营主体保持较好增长势头，全国新设经营主体2069.6万户，其中，新设企业、新设个体工商户和新设农民专业合作社等多种经营主体均呈现稳定增长势头。全国新设经营主体与全国新办涉税经营主体两者增长趋势相同，但数据存在一定差别的原因是什么呢？

税务总局征管和科技发展司副司长付扬帆介绍，经营主体从注册到开业有一个过程，在此期间尚未发生经营活动和纳税义务，也没有用票需求，因此不需要到税务机关办理涉税事项，这部分经营主体没有计入新办涉税经营主体的统计范围。剔除这部分差异因素后，两者实质上是匹配的，两者数量的增长客观反映了我国经济内生动能进一步增强，产业结构更加优化，彰显我国经济发展的强大韧性和活力。

付扬帆表示，税务部门将持续落实好结构性减税降费政策，推进新办涉税经营主体发展壮大，同时坚持问题导向，接续推出更多便民办税缴费服务举措，着力办实事解民忧，助力提振市场信心、稳定市场预期，更好服务经济高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)

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