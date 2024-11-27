孟 珂

原标题：新一轮消费券发放启动 带动消费“热”起来

消费券“发”下来，人气“旺”起来，消费“热”起来，经济“火”起来。临近年底，多地启动新一轮消费券发放活动。

比如，11月25日，广州举办“拼经济稳增长·提振消费”新闻发布会提出，将发放1亿元“食在广州”政府餐饮消费券；上海市11月23日第二轮第四批“乐品上海”餐饮消费券正式开抢；北京市将于2024年11月份至2025年4月份发放不少于3万张冰雪消费券。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，当前消费处在回升阶段，发放消费券能有效促进消费扩张，短期内提升消费者的购买力，具有直接刺激消费需求的作用，进而促进企业扩大再生产和增加就业。

东源投资首席分析师刘祥东对《证券日报》记者表示，消费券作为一种短期刺激措施，其有序发放相当于直接增加了消费者的可支配收入，鼓励大家在特定商品或服务上进行消费，有助于提振消费信心，推动经济复苏。

那么，消费券撬动效应如何呢？上海市商务委相关数据显示，第一轮前两批消费券累计共发放133.9万张，资金撬动比5.1。根据消费市场大数据实验室数据，第一轮前两批发放期间，全市餐饮业线下消费163.06亿元，同比增长37.8%。

不过，在热热闹闹抢券的同时，也有一些消费者在使用过程中遇到了不少“小麻烦”，使消费者的体验感欠佳。北京市民王女士告诉《证券日报》记者：“一些抢购消费券的活动是需要网页积分的，赚取积分则需要每日运动7000步或者参与答题，十分不方便。”还有消费者吐槽：“好不容易抢到券，但商家核销有限制。”

“发放消费券往往是发放特定领域的消费券，表现为普惠性不足。”刘向东说，同时，消费券的适用范围过窄往往难以直接覆盖更广泛的消费者。此外，还存在使用流程较为复杂的问题。

如何挖掘消费潜力、充分放大消费券的乘数效应？刘祥东认为，首先，消费券的发放要兼顾必选消费和可选消费的平衡，适度增加对于可选消费的支持力度，尤其要加大对数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费的倾斜力度。其次，确保消费券能够覆盖更多的消费群体，尤其是低收入群体、年轻消费者和对数字技术相对落后的老年人群体，提升整体消费参与度。此外，设计灵活的消费券使用规则，减少用券的各种限制，提升消费券的使用率。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经