冷翠华

原标题：这轮险资“举牌潮”有何不同？

险资“举牌潮”再起。截至目前，年内以中小险企为主的险资已对14家上市公司进行了15次举牌，举牌上市公司数量和举牌次数均创2021年以来新高，备受市场关注。回顾资本市场近十年发展，上一轮以中小险企为主的“举牌潮”发生在2015年。市场高度关注，这一轮中小险企主导的“举牌潮”与此前相比有何不一样？对资本市场有何影响？在笔者看来，有三大变化值得关注。

第一，险资的市场形象迎来了“华丽转身”。不一样的举牌，推动了险资在资本市场形象从“野蛮人”到“拾贝者”的“焕新”。

2015年前后，险资掀起一波“举牌潮”，被举牌的上市公司多具有股权结构较为分散的特点，部分险资举牌是为了获得上市公司控制权，实现跨界经营，却也引发了个别股权争夺的“闹剧”，造成上市公司管理混乱、业绩波动。

如今，险资举牌本着财务投资之目的，不直接参与上市公司经营，更无意争夺控制权。尤其是在我国资本市场需要进一步壮大长期资本、耐心资本的背景下，险资持续加大对上市公司的投资力度，既有利于支持实体经济发展，也体现了资本市场“压舱石”和“稳定器”的作用。注重长期投资的险资，就像海边的“拾贝者”，从5000多家上市公司中挑选基本面扎实的、发展前景好的“珍珠”，自然受到上市公司和投资者的欢迎。

第二，险资的投资理念持续完善。不一样的举牌，反映了险资的投资理念更加注重稳定分红等长期回报。

近年来，我国资本市场建设更加注重增强投资者获得感。监管部门通过鼓励和引导上市公司分红、回购以及加强市值管理等多种方式，着力提升上市公司可投性，同时，通过推动落实长周期考核机制、丰富机构投资者投资产品等多种方式促进长期资金“愿意来”“留得住”“发展得好”。险资举牌也更加看重长期投资回报，选择经营稳定性强，或与自身业务协同性高的公司，因而，其举牌对象以高速公路、电力、环保、医药等领域上市公司为主，具有高股息率、业绩及分红稳定等特点。从举牌的资金来源看，十年前中小险企主要使用保险产品责任准备金，而如今险企主要使用自有资金，也有助于将长期投资理念落到实处，在助力上市公司发展的同时，获得良好的长期投资收益。

第三，行业监管举措持续优化，险资投资理念变化。

十年前，保险行业规模情节浓厚，尤其是部分中小险企将万能险作为快速做大规模、抢占市场份额的“低成本”融资工具，并在资本市场上“攻城略地”，引发风险和争议。

此后，监管部门强调“保险姓保”，并引导险企加强资产负债匹配，保险行业也深入推进转型发展，更加注重保险的保障功能，业务发展更加稳健，投资风格更加稳健。如今，在新会计准则逐步实施的背景下，险企举牌上市公司后，将投资计入 FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）或者在派驻董事之后计入长期股权投资，险企当期利润不受上市公司股价波动的影响，还能分享上市公司净利润增长或者股票分红带来的投资收益，增强险企利润表的稳定性。这将进一步推进险企发挥长期资金的优势，践行“长钱长投”、价值投资。

资本市场改革持续深化，不一样的险资“举牌潮”有望壮大A股市场增量资金，改善市场“长钱”不足的局面，助力资本市场平稳健康运行。险资做强做优“长钱”力量，将成为助力科技、资本与实体经济高效循环的“加速器”，为资本市场与实体经济的双向奔赴“加油添薪”。

(责编：罗知之、陈键)

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