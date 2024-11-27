朱宝琛

原标题：“信贷资金可用于炒股”不可信不可行

日前，笔者接到一位自称某国有大行信贷部门工作人员（经求证，其并非该国有大行工作人员）的电话，询问是否有资金需求。当被问及资金是否能用于炒股时，对方先是表示“不可以”，随后又称“可以通过其他方式解决，就算被查到了也有办法解决”。

那么，这位“工作人员”声称的“‘信贷资金’可通过某种方式用于炒股”，是否可信、可行？笔者认为，答案非常明确：不可信、不可行。

首先，从监管部门的角度看，对于银行信贷资金的流向，一直在强调不得违规流入股市。在日前举行的2024金融街论坛年会上，中国人民银行行长潘功胜重申：央行提供的股票回购、增持再贷款资金具有特定的指向性，信贷资金不能违规进入股市仍是金融监管的一条红线。

相关法律法规对此亦有明确规定。比如，2020年7月12日起施行的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》规定，商业银行应当与借款人约定明确、合法的贷款用途。并明确了贷款资金不得用于的事项，其中一项就是“股票、债券、期货、金融衍生产品和资产管理产品等投资”。

将信贷资金用于炒股，显然违反了信贷资金的使用规定。

其次，从银行的角度看，对信贷资金的审批有严格的流程，同时也加大了贷后管理力度。

笔者与多位银行的工作人员有过交流，给出的答案是一致的：放出去的贷款如果被查实挪作他用，银行可以采取提前收回贷款、中止发放尚未发放的贷款、清偿全部贷款本息及相关费用等措施。此举意在防范金融风险，防止信贷资金过度涌入不良资产及高风险领域，从而维护金融体系的稳定。

并且，信贷资金违规一直都是监管重点。如果银行对信贷业务管理不到位，会受到处罚。这从监管部门开出的罚单中可见一斑。比如，浙江萧山农村商业银行因“流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于股市”“个人经营性贷款管理不审慎，资金违规流入股市”等行为，被处罚金高达450万元。

最后，从投资者的角度看，用信贷资金炒股看似有机会获取收益，但背后隐藏的风险不容忽视。

一方面，任何投资都有风险，投资者理应把审慎、理性投资放在第一位。这就要求投资者要评估自身的风险承受能力，切忌盲目追逐热点。如果为追求短期收益，盲目进场，是不可取的。

另一方面，将信贷资金挪作他用，一旦被银行要求提前还清，可能造成自身的资金陷入困难，甚至还有可能给自身带来不良信用记录。另外，在办理贷款过程中，如果违规使用造假材料骗取贷款的，还要承担法律责任。

总之，将信贷资金用于炒股，是“禁区”，碰不得。“信贷资金可用于炒股”，不可信、不可行。

(责编：罗知之、陈键)

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