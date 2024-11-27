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民营银行净息差“一枝独秀”的三点启示

苏向杲
2024年11月27日08:44 | 来源：证券日报
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原标题：民营银行净息差“一枝独秀”的三点启示

近日，国家金融监督管理总局披露的最新数据显示，今年第三季度，商业银行净息差环比下降0.01个百分点至1.53%，再创历史新低。

引人注意的是，在行业净息差走低的大背景下，民营银行净息差却“一枝独秀”，第三季度高达4.13%，远超行业平均水平。尽管民营银行净息差是行业均值的2.7倍，但不良贷款率却没有大幅高于行业均值。第三季度，民营银行不良贷款率为1.79%，略高于行业平均水平（1.56%），甚至还低于城商行（1.82%）与农商行（3.04%）。

当前，随着经济结构调整，实体经济的信贷需求早已从“卖方市场”转变为“买方市场”，这也是净息差持续下行的重要原因之一。现阶段，深入探究民营银行保持高净息差、较低不良率的原因，剖析其经营模式的优点，对一众中小银行十分有借鉴意义。

在笔者看来，民营银行保持高净息差与较低不良贷款率有三大启示。

其一，错位竞争可避开拥挤赛道，获取增量业务。

当前，民营银行普遍将小微企业及个人客户等作为服务对象，与其他银行展开错位竞争。由于小微企业及个人客户信用资质相对较低，绝大部分甚至是“信用白户”，常规信贷难以覆盖这类群体。而民营银行则通过市场化风险定价能力，给这类客户提供信贷等服务。由于这类客户风险成本较高、议价能力较弱，因此贷款利率相对较高，导致存贷息差较大。同时，民营银行发放的贷款笔数多、金额小，多为随借随还的循环贷款，客户对利率本身不敏感性，息差空间较高。从这个角度来看，对其他中小银行而言，差异化发展有十分重要的现实意义。

其二，风控能力是发展普惠金融的前提和保障。

民营银行之所以可以实现差异化发展，离不开风控能力的支撑，如果风控能力跟不上，不良资产累积会迅速侵蚀掉净息差产生的收益，甚至危及民营银行的生存根本。当前，对中小银行而言，有效化解存量风险、降低增量风险十分重要。从民营银行的经验来看，通过对存贷款利率的精准定价以及银行内部积累的大数据资料、外部多源大数据模型、区块链、人工智能等技术的应用，可有效防范风险。

其三，对科技的深入应用可大幅降本增效。

在负债端，头部民营银行通过科技等手段监测流动性，保持负债稳定性；在资产端，通过大数据等精准识别潜在客户，对贷款利率进行差异化自动定价，有效监测贷后还款进程。此外，民营银行还将科技运用于资产负债组合管理等领域。对其他银行而言，当前行业利润增速承压，通过科技手段重塑业务流程以降本增效也很有意义。

需要指出的是，有观点认为，民营银行净息差“过高”。对此，笔者认为，应从民营银行的资源禀赋、经营成本、资产收益率、资本充足率等因素来综合考量，整体来看，民营银行净息差较高有一定的合理性。对比来看，民营银行净息差是行业均值的2.7倍，但资产利润率却仅比大型银行高0.21个百分点，这显示出民营银行业务成本较高。

总之，当前我国银行机构多达4000多家，银行业经营环境已随着宏观经济的转型出现了诸多变化，民营银行的错位竞争策略、风控能力以及对科技的深入应用，对许多中小银行转型和发展都有借鉴意义。

(责编：罗知之、陈键)
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