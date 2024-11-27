本报记者 齐芳

原标题：“中国天眼”发现脉冲星数量突破千颗

“中国天眼”全景 新华社记者 欧东衢摄

26日，由中国科学院国家天文台主办的“中国天眼”（FAST）脉冲星科学研讨会举行。记者从会上获悉，截至2024年11月，FAST发现脉冲星数量已突破1000颗，超过同一时期国际其他望远镜发现脉冲星数量的总和。

中国科学院国家天文台副台长姜鹏介绍，FAST自正式开放运行4年来，在脉冲星、快速射电暴、中性氢、纳赫兹引力波等领域取得了多项重要原创性成果。其中，脉冲星领域相关研究极为亮眼——取得了发现最短轨道脉冲星双星、捕捉纳赫兹引力波信号的初步证据等突破性进展；发现了大量的毫秒脉冲星和脉冲星双星，丰富了脉冲星的种类和数量，对于理解脉冲星的形成和演化具有重要意义。

据介绍，通过观测脉冲星，可检验广义相对论、探测低频引力波等，为脉冲星物理等理论研究提供重要的数据支持。来自不同研究机构的天文学家们利用FAST开展了多项脉冲星研究。例如，国家天文台韩金林团队的FAST银道面脉冲星快照巡天项目、清华大学/国家天文台研究员李菂团队的漂移扫描多科学目标同时巡天项目、北京大学/国家天文台研究员李柯伽团队的脉冲星测时阵列项目、新疆天文台研究员王娜团队进行的脉冲星物理与演化研究、国家天文台副研究员潘之辰等开展的球状星团脉冲星巡天项目……

姜鹏介绍，未来，FAST将探索通过在望远镜周围增加辅助天线的方式来提升望远镜的灵敏度及空间分辨能力，实现射电暂现源定位和综合孔径成像的跨越式能力提升，并可以显著增加FAST的科学能力。他说：“灵敏度及覆盖天区的提升将有利于进一步扩大脉冲星样本，进而提高发现罕见天体的概率，例如特殊脉冲星及脉冲星—黑洞双星系统，全面革新我们对中子星演化的认识，揭示不同类型和状态脉冲星的物理特性，开启强引力场中检验广义相对论的新纪元。”

(责编：罗知之、陈键)

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