原标题：2027年我国将全面实现5G规模化应用

科技日报北京11月26日电 （记者崔爽）记者26日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等十二部门联合印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》（以下简称《扬帆升级方案》），以持续增强5G规模应用的产业全链条支撑力、网络全场景服务力和生态多层次协同力，全力推进5G实现更广范围、更深层次、更高水平的多方位赋能。

《扬帆升级方案》明确了5G应用发展目标：到2027年底，每万人拥有5G基站数达38个，5G个人用户普及率超85%，5G网络接入流量占比超75%，5G物联网终端连接数超1亿，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现5G规模化应用。

为此，《扬帆升级方案》部署了四方面主要任务：应用升级，推动多方位深度赋能；产业升级，构筑全链条发展支撑；网络升级，提升全场景服务能力；生态升级，强化多层次协同创新。

工业和信息化部有关负责人表示，现阶段，我国5G应用发展正处于由技术驱动转向价值牵引、由政策驱动转向市场牵引的关键窗口期，需要持续加强政策引导，巩固现有发展成果，进一步推动5G应用实现量的规模增长和质的有效提升。

“在《扬帆升级方案》编制过程中，我们不断完善5G应用跨部门协同推进体系，持续深化与教育部、文化和旅游部、国家卫生健康委等部门协同，面向工厂、电厂、矿山、油气园区、校园、景区、医院、产业园区等重点领域，打造一批5G应用领航者，引导更多行业企业加速深化5G应用，加快行业数字化转型升级。”该负责人介绍。

在拓展应用场景方面，《扬帆升级方案》聚焦经济社会高质量发展新需求，推进5G行业、个人应用协同发展；面向行业数字化转型，推动5G应用向智慧海洋、数字体育、低空经济等新兴领域加速拓展，进一步激发5G行业应用赋能潜力；面向个人应用，加速5G新通话、裸眼3D、云手机等应用创新，持续释放信息消费潜能。

在加速技术融合创新方面，《扬帆升级方案》提到，持续强化5G数字基座，深化5G与AI、北斗、边缘计算、云计算、大数据等技术融合创新，打造多技术融合的5G行业应用解决方案，降低5G应用部署门槛、提升5G应用赋能效益。

另外，《扬帆升级方案》提出，科学统筹现有频谱资源，依法合规、稳妥有序地通过重耕、共享等方式，持续提升5G频率供给；深化产融合作，鼓励各方加大对5G创新产品和设备应用的支持力度，加强复合型人才培训，构建多层次人才队伍。

(责编：罗知之、陈键)

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