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向上向善，方是算法之道

赵汉斌
2024年11月27日08:50 | 来源：科技日报
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原标题：向上向善，方是算法之道

作为计算机科学的基石，算法旨在通过指令优化信息来匹配与服务推送。近年来，算法的持续发展正驱动着数字经济的转型升级。

然而，相关技术和产业蓬勃发展的背后，侵犯用户权益、破坏网络生态等负面效应层出不穷。为进一步深化互联网信息服务算法综合治理，时下，由中央网信办、工信部、公安部、国家市场监管总局等部门组织的“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动正在紧锣密鼓地展开。

此次专项行动明确了对算法的治理方向：重点整治同质化推送营造“信息茧房”、违规操纵干预榜单炒作热点、盲目追求利益侵害新就业形态劳动者权益、利用算法实施大数据“杀熟”、算法向上向善服务缺失侵害用户合法权益等重点问题，督促企业深入对照自查整改，进一步提升算法安全能力。

要想改变乱象、让算法真正成为数字经济发展的推动力量，应秉持科技伦理，向善而行。优化算法，不仅要打破信息壁垒，减少同质化推送，更要让算法成为弘扬正能量的桥梁，营造积极向上的网络环境。在算法的实际应用中，平台应放眼长远，遵守法律法规，真正把用户视为家人，自觉参与算法治理，接受各界监督，积极履行社会责任。

实现算法向上向善，还要靠法治之力。此前，《互联网信息服务算法推荐管理规定》已于2022年3月1日起施行，《中华人民共和国民法典》等法律也提供了明确的准则和法律条文。但仅靠立法是远远不够的。立法、司法、行政必须形成合力，为算法治理提供坚实的法治保障。管理者有法可依不缺位，新业态也能向阳向上，避免野蛮生长。同时，还要久久为功，避免“一阵风”“走过场”。

在人人离不开网络的今天，头部平台引领健康发展，对构建清朗网络空间、推动社会进步至关重要。我们期待通过专项行动，未来的平台算法将更加智能、公正、人性化，为用户提供便捷、高效、安全的服务。

独木难成林，众志成城坚。每一方主体、每一位公民都应遵章守法、施爱从善，推动算法向上向善，共同塑造和见证一个更加健康、有序的网络生态环境。

(责编：罗知之、陈键)
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