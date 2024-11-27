11月26日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称链博会）开幕。太古集团以“联通世界 共享未来”为主题，携旗下国泰货运、太古轮船亮相，从全球航线网络与服务、可持续发展、数字化解决方案三个维度，展示在供应链领域的深厚实力与创新实践。

太古集团亮相第二届链博会。（受访者供图）

据了解，在本次展会上，太古展示了旗下公司在全球的空运、海运航线网络，以及针对上下游企业的服务方案，借助空运机型、海运船舶模型和多媒体互动形式，详细介绍技术亮点和服务能力。

其中，国泰货运从九大创新数字化解决方案、机队、温控集装箱等多方面，展现专业货运的高品质服务，诠释“专业成就可能”的核心理念。同时，通过交互式体验呈现了先进的数字化应用，包括数码订舱平台“订舱易”和货物追踪系统“智货查”，让客户实时查询舱位供应、预订和追踪货物。

太古轮船则展示其高频次班轮运输服务、大件项目货运输服务，及端到端综合物流解决方案等。其展示的数字化平台，从在线订舱，追踪订单，和可视化管理等方面给客户带来轻松体验。这些技术应用不仅是对供应链数字化转型的积极探索，更直接提升了服务的质量和效率。

此外，太古集团还呈现了部分成果和最新进展，例如，国泰的“企业可持续航空燃油计划”，旨在携手合作伙伴推进可持续航空燃油（SAF）的广泛应用，并朝着其于2030年将可持续航空燃油使用量提升至整体油耗10%的目标稳步前进；太古轮船通过配置节能技术和可持续生物燃料试航，协同用户更广泛推进可持续性的经营，不断为全球供应链绿色发展增添动力。

太古集团相关负责人介绍，作为改革开放后最早一批重返中国内地投资的跨国公司之一，太古发挥空运、海运等多元业务优势，参与构筑安全稳定的全球供应链，助力高质量发展和高水平对外开放。链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，太古集团在这一国际化开放平台与各界交流互动，为在华业务的长远发展注入了更强的信心与动力。未来，太古集团将继续提升空运、海运业务的服务质量和运营效率，助力提高供应链服务水平，推动全球互联互通和共同发展。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经