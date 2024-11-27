云贵酸辣、川渝麻辣、江西鲜辣、湖南香辣……长江中上游，老百姓食谱各异，食性不同。辣，却是许多人共同的味蕾记忆。

对于湖南人来说，对辣椒的喜爱，既熔铸于文化基因里，也释放于市井烟火间。剁椒鱼头、小炒黄牛肉、口味虾、辣椒炒肉……随手列举，便是数十道“无辣不欢”的湘宴名菜。

湘菜中的“辣”

湖南不仅是吃辣大省，更是全国辣椒主产区、具有全球影响力的辣椒种子供应中心，国家地理标志辣椒产品数量居全国前列。截至目前，湖南辣椒加工市场主体有约1000家。

高质量发展调研行，走进位于长沙县春华镇的湖南湘研种业有限公司。这家专事以辣椒为主的蔬菜新品种选育、生产、推广和销售的企业，被农业农村部列为国家育种联合攻关牵头单位和国家农作物种业阵型企业。

辣椒种业龙头怎么制种？

企业蔬菜种质快繁植物工厂里，脱胎于科技创新合作重点专项，标准化建设的厂房内，由计算机按照植物苗期、开花期、结果期等不同生长阶段对温度、湿度、光照、二氧化碳浓度，以及生长养分的不同需求，自动调解环境及养分供给。整齐排列的柜架上，茁壮生长的辣椒苗，就来源于同一楼栋的分子生物技术实验室。

强化产学研，加力促转化，与湖南农业大学等高校科研专家合作，企业科研人员探索出影响辣椒各个性状的决定性因素，定向做筛选。

技术专家董亚静在实验室查看植株生长情况。

在三角量杯里，将细胞培养成单倍体植株，再培育出纯合二倍体。“借助荧光定量仪等设备，实验室一次可测试近百个植株，并对其进行分子标记。只有本身具有优势性状的植株，才会被挑选出来，进入下一研究阶段，尝试开展杂交试验。” 湘研种业生物技术专家董亚静告诉记者，符合条件的组合推向大田。

分子技术加持下，纯合材料的培育，优势性状的挑选大大加快。原本只能一年开展两季的杂交试验，能成倍地增加试验次数。“原先一个品种的纯化要三年六代，现在一年就能完成。” 湘研种业副总经理、辣椒首席育种专家缪武说。

实验室中的辣椒植株。

从六七千个组合里，每年筛选、培育出5到10个品种，推向全国20多个基地里试种。“千里挑一的大规模试验下，企业每年的研发投入在营收占比中达到12%左右。” 湘研种业董事长何久春说，“只有较之市场在栽品种具有特定优势时，我们才会将品种推向市场。”

截至目前，湘研种业登记的辣椒新品种已经超过150个。从辣度适中、清香可口的食用椒，到辣度“爆表”，追求辣椒素产量的辣椒，总有一款满足客户需求。

来源：人民日报客户端湖南频道 叶晓楠 申智林

(责编：罗知之、陈键)

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