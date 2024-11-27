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以“链”为媒携手同行 共筑全球产业链供应链体系

2024年11月27日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （孙博洋、唐佳）26日，第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）开幕式在北京举办。来自世界100余个国家、地区和国际组织的各界代表1300余人出席开幕式。

第二届中国国际供应链促进博览会开幕式现场。人民网 唐佳摄

第二届中国国际供应链促进博览会开幕式现场。人民网 唐佳摄

中国贸促会会长任鸿斌主持开幕式时表示，链博会为世界各国构筑起产业互融、创新互促、市场互通的桥梁。与首届链博会相比，本届链博会国际化水平更高、互动合作更加深入、创新引领更加突出。与会中外工商界代表围绕产业链供应链国际合作进行深入交流，欢迎更多国家工商企业以“链”为媒、携手同行，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。中国贸促会将强化联通政企、融通内外、畅通供需功能，坚定维护产业链供应链公共产品属性，为推动建设开放型世界经济、构建人类命运共同体作出更大贡献。

开幕式上，中国贸促会同与会工商界代表共同发布了《产业链供应链国际合作北京倡议》。

第二届链博会由中国贸促会于11月26日至30日举办，主题为“链接世界、共创未来”，联合国贸易和发展会议、联合国工业发展组织、世界知识产权组织、国际贸易中心、国际商会等5家国际组织担任支持单位，匈牙利、湖北分别担任主宾国和主宾省。

本届链博会展览展示面积12万平方米，设置先进制造链、智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等6大链条和供应链服务展区。620家企业和机构集中展示各链条上中下游关键环节的新技术、新产品、新服务，涉及69个国家、地区和国际组织，其中境外参展商占比达32%。

(责编：方经纶、吕骞)
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