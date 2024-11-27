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链博会“一报告两指数”回答全球供应链连得好不好

2024年11月27日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （孙博洋、唐佳）第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）26日在京开幕。中国国际贸易促进委员会正式发布2024版《全球供应链促进报告》、全球供应链连接指数和全球供应链促进指数（以下简称“一报告两指数”）。

中国贸促会会长任鸿斌参加发布会并致辞，中国贸促会研究院院长赵萍发布“一报告两指数”，为推动全球供应链的开放合作贡献中国智慧。发布会由中国贸促会研究院主办，工商界、学术界、国内外主流媒体共300余人现场参会。

第二届链博会主题活动—贸促智库交流活动暨“一报告两指数”发布会现场。人民网 唐佳摄

第二届链博会主题活动—贸促智库交流活动暨“一报告两指数”发布会现场。人民网 唐佳摄

任鸿斌表示，全球供应链的发展趋势、连接程度是世界各国、全球工商界关注的问题，是全球供应链韧性与稳定性的表现。截至目前，尚没有一个国家发布过相关指数。中国贸促会立足全球视角，把握国际国内产业发展大势，围绕全球供应链系统开发“一报告两指数”，是全球首次用具体数据回答全球供应链连接得好不好、断链的风险大不大的问题，为各界理解和分析全球供应链提供了新公共产品。

据悉，2024版《全球供应链促进报告》总结了全球供应链促进体系的最新态势。报告显示，新技术涌现速度有所加快，技术进步助推全球供应链创新与可持续发展。

此外，连接指数是全球首个全面衡量全球供应链连接程度的综合性指数，全面考量全球供应链上中下游的连接逻辑、贯穿供应链全链条的内部要素、影响供应链连接的外部因素。研究发现，2014至2023年，连接指数呈波动上升趋势，由0.271上升至0.732，增长170%，处于历史高位。2023年，连接指数为0.732，较2022年的历史峰值0.733仅下降0.001，保持在近十年来的较高水平。

促进指数是全球首个量化评估全球供应链促进水平的综合性指数，以全球供应链促进分析模型为基础，包括基础设施联通度、多双边规则影响度、主要经济体政策影响度、技术升级创新度和金融服务保障度等指标。据研究表明，2018至2023年，全球供应链促进水平明显上升，促进指数从0.27升至0.66，增长144%，表明全球供应链促进水平处于上升态势，全球供应链的发展环境总体向好。

会上，中国国际经济交流中心秘书长张永军、国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青、高伟绅律师事务所高级合伙人柏勇、联合国贸发会议贸易便利化和经济政策专家Clariesse Chan分享了各自对全球供应链发展趋势的见解，呼吁世界各国应坚持自由贸易、加强全球供应链开放合作、反对贸易集团化。

(责编：方经纶、吕骞)
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