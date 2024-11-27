人民网记者 黄盛

深夜，地处内蒙古鄂尔多斯的神东煤炭补连塔煤矿，百米井下灯火通明，综采工作面生产忙碌有序。巨大的采煤机在轰鸣声中缓缓移动，煤炭从煤壁上整齐地剥离，如流水般从工作面涌出，源源不断地输送至地面。

“我们队现在每天能产出4.5万吨煤，迎峰度冬用煤旺季临近，我们队每多割出一刀煤，就可满足沿海电厂一台67万千瓦的机组多运行8小时、多发电量536万度之多。”补连塔煤矿综采一队王维说。

而在数百公里外的新朔铁路龙王渠集运站，机车轰鸣、乌金滚动。一辆辆空敞车有序通过装车筒仓，随着“唰”的一声，煤炭精准涌入车厢，商检员检查车底后目送车辆驶出，整个作业过程不到45分钟。

“这趟‘煤龙’有108节车厢，煤炭载重8640吨，运往大同东站。”车站值班员杨耀成介绍，“车站一天平均接发列车150列左右。”

新朔铁路从煤源摸排、运输组织、分界口协调配合等环节发力，做好车煤衔接、空重接续工作，压缩站停时间，做到能装尽装、快装快运，同时加强站内停留列车防溜制动措施，提前消除问题隐患，守护能源运输安全稳定畅通。

今年入冬以来，我国各地能源企业压紧压实保供责任，统筹考虑采场条件、装备配套、队伍配置、防冻车管理等因素，落实生产作业计划，最大化组织生产，全面提升冬季保供保暖能力。

在能源保供保暖过程中，绿色低碳成为鲜明的特点。近日，四川省阿坝州红原县首个“煤改电”供暖项目——四川阿坝华电清洁能源有限公司红原供暖一期工程投运。为帮助当地藏区居民告别燃煤“烟熏火燎”的传统取暖方式，实现“绿色”温暖过冬，该项目创新采用综合智慧能源蓄热式电锅炉供暖系统，使用当地清洁“绿电”作为供热能源，为当地提供稳定可靠的供暖服务，供热总装机为21359千瓦，覆盖面积总计17万平方米，可保障当地5所学校、450户藏族居民以及16个政府单位的供暖需求。

国务院国资委日前召开了中央企业今冬明春保暖保供工作专题会，督促指导中央企业提高站位、主动担当，带头做好今冬明春保暖保供工作。专题会提出，要加大煤炭开采和电煤、天然气采购力度，做好新增装机并网，积极引导用户削峰填谷，确保迎峰度冬保供安全。要加快电力、油气和管网项目投资建设进度，持续提升保供硬实力。要加强产业链上下游协同创新，推动数字技术和能源技术深度融合，支撑新型电力系统建设。要加强隐患排查，做好暴雪、冻雨等极端天气应急预案，坚决守住安全生产底线。

中国企业联合会特约高级研究员刘兴国向记者表示，进入冬季，供热用电需求明显增长对增加电力供应和加强电力调节提出更高要求。国有企业通过不断提升软硬件水平，以及数智化的应用可以较好缓解部分区域电力供应紧张局面。与此同时，储热储能设备的不断投产，电网的调解能力增强，也为进一步确保能源供应提供了更优的调节作用。

也有业内人士表示，我国供暖期延续时间长、涉及地域范围广，保供涉及煤炭、天然气、电力等多种能源，涉及储备、生产、传输、调度、消费等多个环节，还受到气候条件、外部资源供给等多方面因素影响。为做好今年的能源保供，各界已在保障能源生产供应、提升顶峰保供能力、能源中长期合同签约履约、民生用能供应保障、恶劣天气应对准备以及安全生产等方面已经提前开展了一系列工作。

(责编：方经纶、吕骞)

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