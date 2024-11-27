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全国水利系统“双先”表彰大会在京召开

2024年11月27日10:01 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （欧阳易佳）11月26日，全国水利系统先进集体、先进工作者和劳动模范表彰大会在京召开。

大会现场，人力资源社会保障部、水利部对全国水利系统先进集体、先进工作者和劳动模范进行表彰，授予北京市城市河湖管理处三家店管理所等100个单位“全国水利系统先进集体”称号，授予霍风霖等209名同志“全国水利系统先进工作者”称号，授予毕东宇等9名同志“全国水利系统劳动模范”称号。会上，97名先进集体、先进工作者和劳动模范代表依次上台领奖，3名受表彰代表作交流发言。

水利部党组书记、部长李国英表示，党的十八大以来，全国水利系统加快构建水旱灾害防御体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进数字孪生水利建设、建立健全节水制度政策、完善体制机制法治管理，广大水利干部职工拼搏奋斗、苦干实干，汇聚并依靠全社会各方面力量，水利事业取得历史性成就、发生历史性变革。这次受到表彰的先进集体、先进工作者和劳动模范，是水利干部职工的优秀代表，他们身上充分体现了对党忠诚、为民服务的赤胆忠心，迎难而上、勇挑重担的使命担当，求真务实、改革创新的执着追求，艰苦奋斗、甘于奉献的宝贵品格。

参与表彰大会的获奖代表表示，治水无止境，奋斗正当时。将以此次表彰为新的起点，珍惜荣誉、奋发有为，努力为水利高质量发展贡献新的更大力量。

(责编：方经纶、吕骞)
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