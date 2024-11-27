人民网北京11月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日公布数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%；10月份当月企业利润降幅明显收窄。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，10月份，随着存量政策及一揽子增量政策协同发力、持续显效，规模以上工业企业生产稳定增长，企业利润当月降幅明显收窄。多数行业盈利较上月好转，装备制造业和高技术制造业等新动能支撑作用较强，原材料制造业和消费品制造业利润降幅大幅收窄。

于卫宁分析，企业效益状况呈现以下主要特点：

工业企业当月营业收入和利润降幅收窄。1—10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长1.9%，延续增长态势，企业利润同比下降4.3%。从当月看，10月份，受工业生产稳定增长、产销衔接水平回升带动，全国规模以上工业企业营业收入同比下降0.2%，降幅较上月收窄0.7个百分点。营收恢复带动企业利润改善，10月份规模以上工业企业利润同比下降10.0%，降幅较9月份大幅收窄17.1个百分点。

超六成行业盈利较上月好转，制造业最为明显。10月份，在41个工业大类行业中，有27个行业利润同比增速较9月份加快，或降幅收窄、由降转增，占比超过六成。三大门类中，制造业带动工业企业利润改善作用明显，10月份制造业利润降幅较9月份大幅收窄22.3个百分点，带动规上工业利润降幅较9月份收窄17.8个百分点。

不同类型企业利润均有回升。随着各项政策效果持续显现，各类经营主体效益持续好转。10月份，规模以上工业企业中，外商及港澳台投资、股份制、私营和国有控股企业利润同比降幅较9月份分别收窄27.7个、14.4个、14.3个和10.9个百分点；大、中、小型企业利润降幅分别收窄27.1个、4.6个和1.5个百分点。

装备制造业利润由降转增。10月份，装备制造业利润同比增长4.5%，当月增速由负转正，为规上工业利润改善提供重要支撑。从行业看，装备制造业的8个行业中有7个行业利润较9月份由降转增或降幅收窄，其中铁路船舶航空航天、电子、专用设备等行业利润由降转增，当月同比分别增长63.1%、19.6%、3.8%；金属制品、通用设备和汽车行业利润降幅收窄，较9月份分别收窄32.6个、11.9个和11.4个百分点。

原材料制造业和消费品制造业利润好转。随着宏观政策发力显效，国内消费需求平稳恢复，叠加工业品出口持续增长，原材料制造业和消费品制造业利润有所改善。10月份，原材料制造业和消费品制造业利润降幅较9月份分别收窄27.7个和20.4个百分点。从行业看，原材料制造业的5个行业中有3个、消费品制造业的13个行业中有9个行业利润同比增速较9月份回升，或降幅收窄、由降转增。其中，原材料制造业中的钢铁行业今年以来月度首次扭亏为盈，当月利润同比增长80.1%；消费品制造业中的纺织服装、化纤、文教工美等行业利润增长较快，同比分别增长44.3%、21.1%、8.3%，较9月份回升53.3个、65.2个、32.2个百分点。

高技术制造业利润两位数增长。10月份，高技术制造业利润同比增长12.9%，大幅高于规上工业平均水平22.9个百分点，拉动规上工业利润增长1.9个百分点，支撑和引领作用明显。从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快，其中，可穿戴智能设备制造、敏感元件及传感器制造、工业控制计算机及系统制造、锂离子电池制造等行业利润同比分别增长73.3%、48.8%、40.0%、39.4%。

“总体看，虽然规上工业企业利润仍处下降区间，但在存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出带动下，工业企业效益状况有所改善。下阶段，要深入贯彻党中央、国务院决策部署，持续抓好各项政策的落地落实，巩固和增强经济回升向好态势，促进工业企业利润稳定恢复。”

(责编：杨曦、吕骞)

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