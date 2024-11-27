原标题：第七届“清华会讲”｜中外学者共论人工智能的发展、安全与治理

11月23日至24日，第七届“清华会讲”在京举行，来自海内外数名专家学者齐聚清华大学中央主楼，围绕“人工智能的发展、安全与治理——科学与人文对话”主题进行深入探讨和交流。

本届会讲由清华大学主办，清华大学国家治理与全球治理研究院、清华大学社会科学学院、清华大学一带一路战略研究院承办，清华大学人工智能研究院、清华海峡研究院、清华青岛艺术与科学创新研究院协办。

清华大学前校长、中国科学院院士、清华会讲顾问委员会主席顾秉林在开幕式上致辞。清华大学副校长、中国科学院院士姜培学主持开幕式。

清华大学前校长、中国科学院院士、清华会讲顾问委员会主席顾秉林表示，在人工智能成为经济发展的重要驱动和新产业崛起的发展引擎背景下，如何及时把握和紧紧跟上人工智能等高新科技的飞速发展以及如何解决安全隐患与治理挑战等问题值得关注。

韩国SK集团首席副会长、清华会讲顾问委员会主席崔再源表示，人工智能的触角已经深入到社会生活的方方面面，极大地提升了生产效率，改善了人们的生活质量。然而，人工智能带来的挑战与问题也日益凸显，安全、治理、科学与人文之间的对话与平衡成为了我们不得不面对的重要课题。

中国工程院院士，教育部前副部长赵沁平表示，在研究生教育中，人工智能为其提供了新技术、新手段，必将推动教育方法、模式的新变革，但是也给教育界和全社会提出了需要应对的极具挑战性的问题。我们在享受AI带来巨大便利和效率提升的同时，必须清醒认识、有力应对其安全风险。

主题会讲环节。第十四届全国政协委员、北京通用人工智能研究院院长朱松纯、中国科学院外籍院士、英国皇家学会院士樊文飞、人民网董事长、传播内容认知全国重点实验室主任叶蓁蓁依次作主旨演讲。网易传媒副总裁田华、清华大学未来实验室首席研究员唐克扬进行评议。

“人工智能的‘善智’与‘善治’”和“人工智能与教育的相互赋能”主题会讲分别于23日下午和24日上午举行，中外知名学者参与了研讨。

据悉，清华会讲于2018年创办以来已成功举办七届。未来，会讲将继续推进工具理性与价值理性统一，人文精神与科学精神融合，促进学术发展、教育变革与社会进步。

(责编：方经纶、申佳平)

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