原标题：行业首份！伊利供应链报告亮相链博会，推动中国奶业可持续发展

11月26日至30日，第二届中国国际供应链促进博览会（简称“链博会”）在京举行。作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会备受中外政要、国际组织负责人、世界500强跨国公司等关注。

作为行业龙头企业，伊利集团董事长潘刚还受邀在11月26日举行的链博会开幕式发表寄语。潘刚表示，链博会的召开，不仅将展现我国在供应链领域的创新成果和技术优势、展示优秀企业的自身实力和最佳实践，也将为各国企业更好融入全球价值链、推动建设开放型世界经济提供机遇，进一步提升我国在全球供应链中的地位和影响力。

伊利在此次链博会上还打造了全链可持续发展成果展厅，并携手中国社会科学院工业经济研究所、国际在线等发布了以伊利为样本的《中国奶业供应链可持续发展报告》，为中国奶业高质量发展贡献“伊利样本”。

首份奶业供应链报告，为行业可持续发展贡献样本

11月26日，链博会开展当天，在伊利展台举办了一场以“伊链全球 利享未来”为主题的《中国奶业供应链可持续发展报告》发布会，农业农村部农村经济研究中心副主任金书秦，原中国外交部国际司参赞、原中国常驻世界贸易组织代表团参赞佟宪国，中国社会科学院工业经济研究所副所长、中国经营报社社长、总编辑季为民，中国社会科学院工业经济研究所副研究员吴海军，国际在线总裁范建平，美讯创始人Chris Pereira，伊利集团副总裁徐克及中外媒体记者共同参会，深入探讨了全球奶业供应链的发展趋势和中国奶业的创新实践。

首份奶业供应链报告在链博会开幕首日发布

据悉，报告由中国社会科学院工业经济研究所课题组撰写，以伊利为样本全面总结了中国奶业供应链的发展历程、现状及趋势，深入分析了伊利在供应链可持续发展方面的实践和探索，为全球奶业供应链可持续发展提供了中国样本。“在当今全球经济复杂多变的背景下，中国奶业供应链的稳定性和可持续性直接关系到全产业链的发展，报告以龙头企业为研究样本，为行业应对未来的不确定性提供可借鉴经验。”正如中国社会科学院工业经济研究所副研究员吴海军在发布会上解读报告时所说，伊利作为全球乳业五强、亚洲乳业第一，始终致力于产业链供应链的可持续发展，为行业发展提供有益的参考和借鉴。

伊利集团副总裁徐克在致辞时表示，伊利深知只有确保供应链的稳健和可持续，才能为消费者提供高品质的产品和服务，实现企业的长远发展。长期以来，伊利在供应链全球化布局、全链创新体系建设、数智化升级和绿色发展方面都进行了领先的探索，致力于为奶业供应链的可持续发展作出更大贡献。

汇聚全球优质资源，让世界共享一杯中国好奶

在全球化不断深化的当下，深度参与全球产业链供应链建设已经成为企业发展的必然选择。本届链博会，伊利再次精心打造了集参观、互动、品尝于一体的创意展厅，吸引了众多观众前来打卡。

伊利此次展览覆盖了“从一棵草到一杯奶”的全产业链供应链生态圈，充分展示了伊利深化国际合作的领先成果。一直以来，伊利将国际化作为重要发展战略，坚持高水平“走出去”，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等地区构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网，持续拓展全球健康生态圈。同时，伊利坚持高质量“引进来”，不断汇聚全球人才、技术、管理等资源，携手全球合作伙伴在内蒙古、宁夏、甘肃、黑龙江等地打造了现代化奶产业集群，持续增强产业链供应链稳定性。目前，伊利在全球拥有研发创新中心15个，生产基地81个，全球合作伙伴总计2000多家，产品销往60多个国家和地区。

伊利全链可持续发展成果展备受关注

此次链博会，伊利在展厅打造上将绿色环保理念深度融合，通过绿色牧场、绿色制造、绿色包装、绿色物流、绿色消费等，向广大消费者展示了伊利在推动奶业供应链绿色发展方面的领先实践与成果。比如在养殖端，伊利建设了“智慧牧场”，促进原奶供应链的绿色转型；在生产端，伊利打造了41家“绿色工厂”，推动实施节能减排项目，让生产更可持续；在包装端，伊利依托全球创新资源，应用可持续包装技术，减少包装废弃物及温室气体排放。此次参展的金典如木装牛奶，外包装采用减少油墨的牛皮纸包装，极大保障了包装在回收时的纯净度，同时这款伊利牛奶产品的纸盒无漂白涂布层的设计，更是保留了自然本色，引领低碳消费潮流。

未来，伊利将继续整合全球创新资源，汇聚全球智造资源，拓展全球市场资源，让全球消费者共享一杯中国好奶，携手全球合作伙伴共建绿色、低碳、可持续的产业链供应链，引领中国奶业高质量发展迈上新台阶。

(责编：曹淼、李源)

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