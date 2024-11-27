原标题：中国银联多措并举书写“养老金融”大文章

当前，我国已进入中度老龄化社会，让老年人老有所养、老有所依，已成为关乎民生福祉的大事。2023年10月，“养老金融”作为金融五篇大文章之一在中央金融工作会议上被提出，成为政策聚焦的重点领域。为积极落实党中央、国务院相关战略决策以及人民银行工作部署，深入践行中央金融工作会议提出的要求，银联持续深耕养老金融领域，联合产业各方，通过一系列创新举措，全方位为老年人提供更优质、更贴心的金融服务。

弥合数字鸿沟 老年支付加温度

2024年3月，国务院发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，要求聚焦老年人支付不便问题。优化金融基础设施，就是解决该问题的必要一环。为此，中国银联启动“锦绣行动2024”，与产业各方共识共投共建，持续打造包容性、便利性支付环境，切实弥合“数字鸿沟”，提升老年人支付体验。

银联在持续做好传统银行卡刷卡、ATM取现等基础产品服务的同时，以老年人需求为导向对云闪付APP进行升级，推出云闪付APP关爱版。云闪付APP关爱版充分考虑到老年人使用手机时面临的“字体小”“功能复杂”等难题，通过放大字体、使用醒目色彩以及突出重要功能等手段对界面进行了改造，简化了登录、注册和绑卡流程，并整合了乘车码、充值中心、公共缴费、电子社保卡、医保电子凭证等常用服务场景，使得老年人能够轻松使用数字支付服务，顺利共享数字支付带来的便利。

银联围绕老年人所需，在云闪付关爱版APP中引入多层次的适老服务内容，并针对性开展适老营销活动。目前已引入北京养老助残卡、湖南社保卡、青岛养老服务等地方适老服务小程序，接入携程老友会、唯品会等互联网内容平台，面向老年人提供旅行和购物服务。

在对云闪付APP进行改造的同时，银联不断提升适老服务的“软实力”。在上海、安徽等地，银联联合当地街道、社区，开展适老化志愿服务活动。志愿者用通俗易懂的语言介绍常见电信和金融诈骗特征，提醒老年人们一定要保管好自己的“身份证”等重要信息，勿贪图小利而轻信他人，并指导老人们关注好自己的银行卡状态、教大家如何下载和使用云闪付，帮助他们顺利“上云”享受数字支付带来的便利。

除推出云闪付APP关爱版外，银联还与多家银行携手，面向老年人群推出特色卡产品，如与上海银行合作发行的“锦绣繁花”主题信用卡、与福建海峡银行合作发行的“银龄福卡”等。以“锦绣繁花”主题信用卡为例，此卡专门面向上海银行养老代发客群，除了在有效期内免年费外，还紧密围绕中老年人日常消费习惯，为持卡人精心打造了包括新户礼权益、自扣绑定还款权益以及“云闪付”App首绑权益等多项福利，并且在重点商圈、携程等线下、线上商户消费时能享受立减优惠。这一创新卡产品深度契合了中老年人多元化支付需求，极大地提高了老年人支付的便捷性和消费体验。

创新养老服务 老有所养提质量

在持续优化老年人支付服务的进程中，银联也积极投身养老综合服务领域，探索创新养老服务模式，助力养老产业高质量发展。

近年来，随着人口老龄化趋势的加剧，各级政府部门密集出台相关政策，推出针对老年人服务场景的补贴。在此背景下，银联积极响应，尝试将自身系统能力向民生养老领域延伸。依托社会保障卡，银联将身份认证和金融结算能力嵌入养老服务支付场景之中，达成了多项关键功能的融合，诸如能够准确识别和验证老人身份，实现人员与优惠政策自动适配，并且完成人、脸、卡绑定支付补贴一体化等，为养老服务支付环节带来了高效、精准且便捷的全新体验，也进一步推动了养老金融服务的创新发展与政策落地。

以青岛为例，银联与旗下控股子公司银联商务，联合青岛市民政局、市人社局等单位合作，共同建设民政养老服务一卡通系统，并在养老助餐机构开展试点。通过这一系统，银联将助餐结算功能整合到社保卡中，实现身份认证、惠民补贴、金融支付服务一体化融合。老年人持社保卡在一家助餐机构登记后，即可在全市助餐机构通过人脸识别方式支付助餐费用并享受补贴政策，有效杜绝了他人冒用、套取补贴等现象。

养老服务的完善，离不开政府部门的政策引领与资源整合，而银联在此过程中充分发挥支付产业的桥梁纽带作用，在服务政府战略规划的同时，赋能养老服务领域的机构、商户创新发展。

在养老助餐方面，为解决养老助餐食堂存在的老年人支付不便、餐厅对账繁琐等问题，银联携银联商务推出了全套解决方案——“如意”养老服务平台。“如意”养老服务平台支持老年人使用现金，刷社保卡、银行卡，刷脸，刷云闪付社保二维码、付款码等多种方式支付餐费，餐厅不仅可以简化对账流程，更可以提前掌握就餐人数与菜品需求，合理安排食材与人力。此外，还开发了线上订餐和代订餐系统，老年人及其子女可通过手机端线上订餐，有效解决了社区高龄化、独居化、空巢化人群吃饭难的问题。目前，“如意”智慧养老服务解决方案已在上海、江西、山东、吉林、安徽、河南、内蒙古等全国数十个省市落地。

在养老资金保障方面，为有效防范养老服务领域诈骗和非法集资风险，保障养老服务对象财产安全，银联商务为山东多地民政局搭建“养老资金监管平台”，通过小程序、公众号等移动端载体为养老机构老年人提供线上线下缴费、补录、代缴等多样化的缴费支付渠道，以及OCR识别、位置定位、路线导航等技术服务，不仅充分保障老年人养老资金的支付便利性和安全性，让老年人住的安全、放心，也为民政局、养老机构提供养老资金监管、养老预付费用管理等相关功能，助力当地加快推进养老服务数字化建设。

中国银联始终坚守“支付为民”的初心，深刻践行金融工作的政治性、人民性，充分发挥支付产业核心与枢纽作用，联合各方力量，以数字和科技为驱动，在提升老年人支付服务水平和创新养老服务模式上持续发力，为银发经济发展筑牢支付根基，助力养老产业高质量发展，为老年人的美好生活赋能，让银发一族获得更多的幸福感、安全感。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经