11月27日上午，朱雀二号改进型遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的光传01、02试验星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。

朱雀二号改进型遥一运载火箭采用两级构型，各级均使用液氧甲烷推进剂。全箭长度47.3米，箭体直径为3.35米，整流罩最大直径3.35米，起飞推力约282吨，500公里太阳同步轨道运载能力可达4吨。

图为朱雀二号改进型遥一运载火箭。（蓝箭航天供图）

该火箭一子级采用4台天鹊12液氧甲烷发动机并联，二子级采用单台真空推力为85吨的天鹊15A液氧甲烷发动机，同时配备一套云鹊辅助动力系统，用于实现火箭末子级的精确调姿、末速修正、推进剂沉底、变轨、离轨等功能。

蓝箭航天专家介绍，朱雀二号改进型遥一运载火箭为国内首款采用全过冷加注的双低温液体运载火箭，采用液氧和液甲烷并行的全过冷加注方案，可使得加注流程更加简洁、高效、安全，能实现1.5小时内推进剂全过冷快速加注，简化了运载火箭射前流程。

此外，过冷推进剂温度低，可有效增加推进剂密度，提升火箭运载能力，改善发动机工作性能，进一步优化火箭飞行的稳定性与可靠性。

该火箭二级贮箱采用共底结构，减少了箱底和箱间段的数量，并利用上、下贮箱间的压差来抵消内压载荷，进一步减轻共底结构的质量；同时使用“单层共底+单层隧道管”的结构形式，降低共底、隧道管结构的复杂性；隧道管在贮箱内部，减少了火箭外表面的结构凸起，进一步优化了火箭的气动外形。

“火箭沿用级间冷分离方案，取消了原有二子级正推火箭，使二子级点火前维持短时失重滑行状态。该项措施在确保级间分离和二子级起动安全的前提下，有效降低了系统复杂性，减少了二子级的箭体重量和成本。”蓝箭航天专家说。（记者宋晨）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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