人民网北京11月27日电 （记者栗翘楚）11月24日，历时十天的2024广州国际车展落下帷幕，共吸引观众85.3万人次。继成都车展后，本届广州车展，比亚迪携旗下品牌再一次以“专馆”亮相。

作为比亚迪与奔驰于2010年联合创立的新能源品牌，在本届车展上，腾势发布了专属整车智能控制技术平台——易三方。搭载易三方技术平台的腾势Z9，整合了全球首创的三电机独立驱动、后轮双电机独立转向等技术，为用户提供超灵动、超安全等四大核心体验。在易三方技术的加持下，腾势Z9具备低附路面增稳系统，在湿滑、结冰等路面不跑偏，提升稳定性。在极端驾驶场景，易三方可帮助车辆灵活应对，140km/h高速爆胎也能稳住车身。

智驾方面，腾势Z9搭载DiPilot300高阶智驾系统，拥有高快领航和城市领航辅助功能，红绿灯起停、不规则车道线识别、障碍绕行等，应对复杂城市道路。

高端豪华车市场是企业竞争金字塔的顶尖，一般仅占市场份额的1%左右。在汽车燃油车时代，国内企业在技术、市场、品牌认知等方面很难建立起独特的消费者认知，自主品牌进入百万豪车市场面临着挑战。

新能源车时代的到来，让汽车行业竞争的游戏规则发生了深刻改变。抓住电动化、智能化转型的历史机遇，我国汽车产业率先改换新赛道、培育新动能、铸就新优势，这不仅让中国车企实现了换道超车，也让中国车企看到了进入高端市场、包括超豪华市场的机会。

在本届广州车展，仰望携众车型亮相，易四方、云辇、刀片电池、超级车身、智能座舱、智能辅助驾驶六大核心技术的灵活组合，覆盖多场景、多车型。仰望U8、U9打破了传统越野车和跑车的场景、体验局限；仰望 U7搭载全数字底盘，实现整车全算法控制，实现前所未有的安全和平稳。

百万级豪车新车数量的持续增多，体现出中国汽车工业高端化的趋势。平安证券研报认为，百万级豪华车市场是国内新能源玩家并未深耕的赛道，从市场规模来看，百万级高端市场规模相对较小，国内市场基本被外资高端品牌占据，且以传统燃油车为主。整体来看，百万级豪车市场容量小，但进入壁垒高、品牌溢价强。

各品牌在车展上展出的高端与豪华车型，不仅反映了它们“品牌向上”的决心，也表明中国汽车工业正迎来一次重要的转型。随着消费升级的趋势日益明显，自主品牌正在借助电动化和智能化的契机，快速占领高端市场份额。市场数据显示，20万元以上价位段的市场空间正在持续扩展，自主品牌在40万-60万元以及百万级豪车市场的份额也在不断攀升。这一高端化趋势不仅体现在产品性能和技术搭载上，更体现在品牌的整体体验和服务上。尤其是百万级豪车市场的迅速扩容，正是中国汽车工业高端化进程的重要缩影。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经