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“一票多车”助力通关高效便捷

2024年11月27日13:41 | 来源：人民网
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人民网西安11月27日电 （记者栗翘楚）近日，装载着620吨牛卡纸货物的20个集装箱通过8辆货车多批次装载运送到西安综合保税区内的仓库，该批货物由某国际物流公司从国外进口到区内进行保税仓储。

“过去‘一票一线’进出境备案清单对应的多车货物，需要靠专人统一指挥，待全部车辆到达后集中过卡进出区。这需要同时调集多辆卡车，协调难度大。新政策不仅提高了车辆调度效率，还降低了货物滞留风险，为我们节省了一大笔费用。”该国际物流公司负责人说。

西安车站海关保税监管科科长王靖介绍，“一票多车”货物整报分送、单车进出区，打破了传统“整报、整出、整入”的限制。通过申报“一线一票多车”核注清单，绑定“一票多车”核放单，实现一线进出口货物由同一或不同车辆运输进出区。企业可根据运输时效和成本将货物拆分成多批次，灵活办理进出区手续，同一车辆可以重复进出区使用，有效提升了物流效率，降低了物流成本。

改革带来的便利不仅于此，在西安综合保税区内，陕西某供应链管理公司一批来自俄罗斯的牛奶首次通过“区内直转”方式，从“保税货物”摇身一变成为了“非保税货物”。在完成申报手续进入待检区几十秒后就顺利放行，直接运往同一个仓库内的非保税货物存储区，整个过程不到1小时。

传统模式下，综保区内的保税货物转换为非保税货物需要安排车辆将货物运至卡口，等车辆出区后，再返回区内才能完成“身份转换”。企业的运营成本增加，货物流转效率也提不上去。现在，运用“区内直转”政策，以数据“跑路”替代货物“跑路”，不必让实货进出卡口，降低了货物装卸、车辆运输成本，流转效率也大幅提升。

“我们公司年销售额可达5000万元人民币，需要进口保税货物和国内非保税货物集拼发货，‘区内直转’政策使我们工作效率提升一倍。同时每年可节省运输及装卸费用200余万元，我们真正享受到了海关政策红利。”该供应链公司负责人说。

西安车站海关关长王丽英表示，下一步将持续提升“保税+”新业态服务水平，提高全流程监管效能，畅通内外贸转换通道，为促进陕西自贸区高质量发展、高水平开放做出更大贡献。

(责编：方经纶、吕骞)
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