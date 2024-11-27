人民网西安11月27日电 （记者栗翘楚）日前，一列载有西伯利亚云杉板材的中欧班列（西安）抵达陕西西安，经企业申报、西安车站海关核对要素后，对该批货物68万余元国内段铁路运费不计入完税价格，可减轻企业税负8.8万余元。

“以前我们无法把国内段铁路运费和装卸费用区分出来，只能跟国际段铁路运费一起全额缴纳税款，现在根据运营平台发布的境内段运费公告就可以逐票申报调减完税价格了。”某供应链服务有限公司负责人说。

“中欧班列回程运费扣减”是海关总署为促进外贸保稳提质，帮助企业纾困降本，在全国海关推广的重要举措。根据海关审价办法规定，进口货物价款中单独列明的运抵我国境内输入地点起卸后发生的运输及相关费用、保险费不计入该货物的完税价格；对符合运费扣减的企业，可在申报运费时，扣除国内段运费，从而降低进口征税基数，减少企业负担。

虽然有相关优惠措施，但作为共建“一带一路”重要物流通道，中欧班列通常按照“一单到底、一次结算、分段运输、全程负责”方式组织物流，虽然从形式上简化了定价规则，但未对境外和境内段运费进行拆分，造成企业理论上承担了不必要的负担，长期以来相关企业难以实现运费扣减，享受优惠。

西安车站海关在了解到企业实际困难后，紧扣企业关切，协同西安浐灞国际港管理委员会、运输平台公司等部门单位，深入调研中欧班列境内段铁路运费的价格构成及其影响因素，开展专题分析及全面评估，明确分摊计税有效方法，制定运费扣减实施方案，针对不同企业场景解读中欧班列回程运费估价措施，指导企业获取境外段运输里程数，协调运输平台运营方提供铁路境内里程数，指导运营平台以公告形式对境内段运费通过互联网公开发布，设置业务专岗，开展“一对一”专项引导工作，指导进口企业自主申报境内段运费扣减，切实帮助企业享受优惠。

“金额看上去不算太大，但对广大经营主体来说，却是实实在在减少了硬成本支出，消费者也能买到更多质优价廉的商品。”西安车站海关综合业务科科长侯海洋说。

随着企业队伍日益壮大，这项改革的影响越来越大，受益企业越来越多。今年前10个月，西安海关已受理全国410家企业申报的回程运费分段报关单1756票，累计为企业在完税价格中扣减国内段运费862.5万元。中欧班列已成为外贸企业进出口优先选择的重要运输方式。国内段铁路运费扣减措施的常态化，将继续推动这项措施惠及更多企业，助企降本增效。

(责编：方经纶、吕骞)

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