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市场监管总局：前三季度我国广告业保持较快增长

2024年11月27日14:21 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者郝帅）据国家市场监督管理总局网站消息，近日，市场监管总局对全国857户广告业头部企事业单位开展统计调查，数据显示，前三季度上述单位实现广告业务收入11298.7亿元，同比增长6.1%。

前三季度，头部企事业单位的互联网广告发布收入达4994.5亿元，同比增长15.4%。其中，移动互联网广告发布收入4563.4亿元，同比增长30.3%。传统媒体加快推进广告数字化转型。以广播电视、报刊社为代表的事业单位广告业务收入384.4亿元，同比增长2.9%，其中，互联网广告发布收入23.7亿元，同比增长75%。

市场监管部门认真贯彻党的二十届三中全会精神，积极做好广告监管和发展工作，切实维护广告市场秩序，努力营造良好发展环境，更大力度激发经营主体活力，支持广告新技术、新业态、新模式创新发展，推动广告业与数字经济深度融合，积极打造数字广告产业生态，广告企业市场预期持续改善，发展信心明显提升。

(责编：郝帅、吕骞)
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